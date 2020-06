Kultowe seriale od początku w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

• Popularne seriale Telewizji Polskiej od początku dostępne online.

• Wśród nich m.in.: "rodzinka.pl", "Wspaniałe Stulecie", "Zniewolona", czy "M jak miłość"

W bogatej internetowej platformy TVP VOD dostępne są wszystkie sezony serialu komediowego, z żartobliwymi scenkami z życia współczesnej rodziny. Dowcipne puenty, wyraziste charaktery i przede wszystkim rewelacyjna obsada.Dwa sezony serialuwystarczyły, aby widzowie pokochali wielopokoleniową rodzinę z podwarszawskiego Brwinowa. To jedna z tych opowieści, w których zwykłe postaci w sposób znaczący wpisane są w wielką historię. W serialu zobaczymy, m.in.: Kingę Preis, Jana Wieczorkowskiego, Katarzynę Kwiatkowską, Arkadiusza Janiczka i Lesława Żurka.W bibliotece TVP VOD znajdują się także trzy sezony, opowiadające o kulisach władzy od Kazimierza Wielkiego po Jagiellonów i rozwoju państwa polskiego na tle innych europejskich potęg. Serial oddaje charakter i obyczajowość polskiego średniowiecza.Widzowie zobaczą także wszystkie odcinki emitowanego od 2000 r. serialu, który przyciąga miliony widzów. To ciepła opowieść o trzypokoleniowej rodzinie Mostowiaków, której zawiłe, często bolesne losy odwracają się dzięki miłości.od 12 lat podbija serca fanów. Widzowie mogą cofnąć się w czasie i wrócić do pierwszych przygód kryminalnych księdza Mateusza, który nie tylko jest oparciem dla lokalnej społeczności, lecz także posiada zacięcie do rozwiązywania detektywistycznych zagadek. W serialu, oprócz charyzmatycznego Artura Żmijewskiego, występują znani i utalentowani aktorzy, m. in.: Kinga Preis, Mikołaj Roznerski i Maciej Musiał, a szczególną rolę gra malowniczy i pozornie spokojny... Sandomierz.Polacy polubili także tureckie seriale.to jeden z największych hitów w TVP VOD. Obserwujemy życie w haremie, spiski i intrygi na dworze sułtana Sulejmana Wspaniałego. Do tego piękne kostiumy, bogata scenografia i bardzo dobra oprawa muzyczna. Widzowie obejrzą także 319 odcinkówo kochającym się rodzeństwie - Ayse i Omerze. W TVP VOD nie zabraknie również, hitu letniej ramówki TVP. To ukraiński serial kostiumowy o losach pięknej Katieriny, której los zależy od najbogatszego ziemianina w Nieżynie.