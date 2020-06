16 filmowców. 14 historii. Polski projekt "W domu" od lipca w HBO i HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Czas zamknięcia i wielu ograniczeń.

• Co to znaczy być twórcą w czasach niespotykanej od dawna epidemii, która sprawiła, że wszyscy musieliśmy pozostać w swoich domach?

Zaproszeni do projektu przez HBO Europe twórcy starali się na gorąco uchwycić wyjątkowość momentu, w jakim znalazła się ludzkość w czasie kwarantanny. W efekcie powstała antologia 14 filmów, stworzonych w ramach artystycznego manifestu: filmy muszą dziać się tu i teraz, w czasie pandemii; nie mogą trwać dłużej niż 10 minut; wszystkie muszą uwzględniać wprowadzone na czas pandemii restrykcje; artyści muszą przygotować filmy samodzielnie w czasie 4 tygodni, mając pełną dowolność w kwestii formy i gatunku.- mówi Iza Łopuch, szefowa produkcji HBO Polska.- mówi Antony Root, EVP Programming and Production, HBO Europe. Polska jest drugim po Hiszpanii krajem, w którym HBO Europe zaprosiło twórców do wspólnej pracy nad antologią filmowych historii poświęconych czasom pandemii.W polskim projekcie HBO Europe udział wzięli: Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus von Horn, Paweł Łoziński, Jan P. Matuszyński, Tomek Popakul, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Skonieczny, Małgorzata Szumowska / Michał Englert, Mariusz Treliński, Anna Zamecka / Sung Rae Cho i Xawery Żuławski.Projekt "W domu" od 16 lipca 2020 roku w HBO i HBO GO