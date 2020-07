Netflix w lipiec: "Przeklęta", "Uwięzione", "Good girls 3", "The protector 4" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery lipca Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Przeklęta", "Uwięzione", "Good girls 3", "The protector 4"

Netflix - wykaz premier na lipiec 2020 roku:

Wśród serialowych premier lipca pojawią się(od 3 lipca). Lidia i jej przyjaciele jeszcze zajadlej walczą z reżimem generała Franco, gdy jej największa rywalka wykorzystuje więzienie jako narzędzie zemsty.W czwartym sezonem wraca(od 9 lipca). Wezyr i Nieśmiertelni rządzą współczesnym Stambułem. Hakan wraca do przeszłości, aby zapobiec wojnie. Zeynep przechodzi potężną transformację.(od 17 lipca) to współczesna wersja legendy arturiańskiej. Nastolatka Nimue pomaga najemnikowi imieniem Artur znaleźć Merlina i dostarczyć mu starożytny miecz.Wśród premier drugi sezon(od 21 lipca). W czasie apokalipsy zombie uczestnicy brazylijskiego reality show zostają uwięzieni w studio telewizyjnym, gdzie próbują odeprzeć atak żarłocznych hord.Z trzecim sezonem wracają(od 26 lipca). Beth, Ruby i Annie muszą zmierzyć się z konsekwencjami zagrań w poprzednim sezonie. Której z nich najmniej zaszkodzi ten koktajl z ryzyka, nagród i wyrzutów sumienia?W ramówce pojawi się także serial(od 31 lipca). Specjalistki od kradzieży biżuterii, Zulema i Macarena, zatrudniają cztery inne kobiety do pomocy w napadzie stulecia. Na ślubie w rodzinie narkotykowego bossa mogą "zarobić" miliony.Wśród premier filmowych m.in.(od 10 lipca). Czwórka wojowników, którzy od stuleci w sekrecie bronią ludzkości, staje się celem tajemniczych mocy i odkrywa nowe znaczenie nieśmiertelności.Kolejna filmowa propozycja to(od 24 lipca). W tym sequelu Elle -- już w klasie maturalnej -- próbuje pogodzić związek na odległość, składanie podań na uczelnie i nową przyjaźń, która może wszystko zmienić.Dokumentalną premierą będzie film(od 14 lipca). Była analityczka CIA przygląda się sześciu nielegalnym substancjom z ekonomicznego punktu widzenia, aby pokazać, jak narkotyki popychają ludzi do ryzykownych zachowań• od 1 lipcaKarppi: Sezon 2Powiedzmy sobie TAKPod słońcem RiccioneNiewyjaśnione tajemniceChico: Małpka złota rączka: Sezon 2• od 2 lipcaWarrior Nun• od 3 lipcaTelefonistki: Sezon finałowy: Część 2Klątwa Ju-on-PoczątekSouthern SurvivalDesperadosKlub Opiekunek• od 8 lipcaBezpaństwowcyMucho, mucho amor: Legenda Waltera Mercado• od 9 lipcaThe Protector: Sezon 4Japan Sinks: 2020• od 10 lipcaPodróże z Zakiem EfronemPięć pierwszych randek: BrazyliaThe Old GuardKlub Claudii KishiCześć, ninja!: Sezon 3Wielkie przygody Majtasa w kosmosie• od 13 lipcaCinderella Pop• od 14 lipcaUrzila Carlson: Overqualified LoserZjednoczeniNarkobiznes• od 15 lipcaMroczne pożądanieWe własnej skórze: Przed i poNiewierni• od 16 lipcaMałżeństwo po indyjskuFatalny romansMILF• od 17 lipcaNa ustach wszystkichPrzeklętaFather Soldier Son• od 20 lipcaAshley Garcia: Genius in Love• od 21 lipcaJak sprzedawać dragi w sieci (szybko)Jack Whitehall: I'm Only Joking• od 22 lipcaNorsemen: Sezon 3Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafiaUliczne jedzenie: Ameryka Łacińska• od 23 lipcaLarva: Na wyspie - film• od 24 lipcaSing on! HiszpaniaOfiara dla burzyThe Kissing Booth 2Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Sekrety śpiewoskrzydła• od 26 lipcaGood Girls: Sezon 3• od 28 lipcaLast Chance U: Laney• od 29 lipcaJak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 4Speedcuberzy• od 30 lipcaTransformers: Wojna o Cybertron - trylogi• od 31 lipcaOdwetThe Umbrella Academy: Sezon 2UwięzioneSeriously SingleOd 1 lipcaSztuka zrywaniaGreen ZoneFootloosePitch PerfectJaś Fasola: Naciągany totalny kataklizmDosięgnąć kosmosuAmerican Pie: WakacjeAmerican Pie przedstawia: Księga MiłościRobaczki z Zaginionej DżungliMonumentPowrót do przyszłościPowrót do przyszłości IIIWho is Anthony?Kingdom: Sezon 1Kingdom: Sezon 2Kingdom: Sezon 3Nagi człowiekPoznaj mojego tatęPoznaj moich rodzicówZłodziej tożsamościBilly Elliot40-letni prawiczekMickey Blue EyeDragon Nest: Wojownicy Świtu12 prac AsteriksaEl Chema: Sezon 1Kid-E-Cats: Sezon 2Był sobie chłopiecMission: ImpossibleMission: Impossible IIMission: Impossible IIIMission: Impossible - Ghost ProtocolMali żołnierzeNamaste LondonSzybki jak błyskawicaHellboy: Złota armiaRIDEO ON TIME: Sezon 1Teen Titans Go!: Sezon 5X: Past Is PresentJestem KalamWpadkaCałkiem zabawna historiaIgrzyska na kacuCzarodziej KazaamBeethoven 2Ali GDo Meet Me SometimesSuper ziołoSzczeniackie wojskoAbby Hatcher: Sezon 1Adwokat diabłaNoce w RodantheRobin HoodSafe HousePitch BlackNienarodzonyGladiatorPokémon Seria: Słońce i Księzyc: Ultra LegendyTraffikTo nie jest kraj dla starych ludziJak Pies z KotemCleo & Cuquin: Sezon 2Crazy in LoveSocha na ThaThe Governor: Sezon 1Anne Frank - Historie równoległePokutaKomórkaTunelJa, ty i onOpowieści z krypty - orgia krwiZamiana ciałaod 2 lipcaMój tydzień z Marilyn 2/7/2020Lista priorytetów 2/7/2020Hunter in the Blue Side of Manchester 2/7/2020Bardzo poszukiwany człowiek 2/7/2020Gra tajemnicKronika opętania 2/7/2020Artysta 2/7/2020Do utraty sił 2/7/2020Klątwa Jessabelleod 3 lipcaThe 100: Sezon 7 3/7/2020Mój ojciec 3/7/2020Chłopaki też płacząod 4 lipcaLittle Singham: Sezon 2od 5 lipcaPenalty 5/7/2020Hook: Sezon 1od 6 lipcaThe Underclass: Sezon 1od 8 lipcaRiko prawie bocianAquamanod 9 lipcaAlfaod 10 lipcaThe 100: Sezon 7od 13 lipcaCubeThe Underclass: Sezon 1od 15 lipcaDroga do szczęściaTysiąc słówWieczorówkaHotel Del Luna: Sezon 1od 16 lipcaAsy bez kasyTulipanowa gorączkaDla ciebie wszystkoWielkie oczyod 18 lipcaW garniturach: Sezon 8od 19 lipcaHook: Sezon 1od 20 lipcaHome: Adventures with Tip & Oh: Sezon 3Home: Adventures with Tip & Oh: Sezon 4The Underclass: SezonPierwszy człowiekod 21 lipcaLittle Baby Bum: Nursery Rhyme Friends: Sezon 1od 23 lipcaThe Bling RingOblicze mrokuTożsamość zdrajcyod 28 lipcaHalloween