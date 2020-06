Lipiec w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na lipiec, dzień po dniu

• Nowe seriale m.in. "4 Blocks", "Quiz", "Ramy", "Pokój 104 IV"

• Premiery filmowe m.in. "Kraina lodu II", "Pokémon: Detektyw Pikachu", "Godzilla II: Król potworów", "Godzilla II: Król potworów", "Aniołki Charliego"

Pełny wykaz premier HBO GO - lipiec 2020 (dzień po dniu):

Lipiec w HBO GO przyniesie nowe propozycje serialowo-filmowe na lato. Będzie wśród nich między innymi premiera wyjątkowego projektu, czyli antologii filmów nakręconych przez polskich filmowców w czasie pandemii z uwzględnieniem panujących ograniczeń. 16 twórców opowie nam 14 historii.Nadchodzący miesiąc rozpocznie się od premiery serialu, czyli historii przyjaźni, rodziny, zdrady i winy wewnątrz arabskiego klanu mieszkającego w berlińskiej dzielnicy Neukolln. Nowym tytułem będzie też miniserialze znanym z serialu HBO Sukcesja Matthew MacFadyenem w roli głównej. Przedstawi on historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy. Kolejną premierą będzie także serialstworzonym przez Ramy'ego Youssefa, który wystąpił w nim również w roli odtwórcy głównej roli. Produkcja opowie o rozterkach młodego mężczyzny, którego życie to codzienne balansowanie pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony Ramy jest członkiem muzułmańskiej wspólnoty uważającej życie za sprawdzian moralny, a z drugiej - beztroskim millenialsem. W lipcu użytkownicy HBO GO mogą liczyć także na powrót nowego sezonu serialu- oryginalnej opowieści stworzonej przez braci Jaya i Marka Duplassów o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach.W serwisie nie zabraknie też nowości filmowych - będzie wśród nich coś dla małych i dużych widzów. Jedną z premier będzie, czyli druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu o przygodach Elsy i Anny. Inną propozycją dla całej rodziny będzie też pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów -. Trochę starsi widzowie mogą sięgnąć po premierowy film, wraz z którym ponownie będą mogli przypomnieć sobie tego przerażającego potwora. Dla amatorów kina akcji przygotowana została premiera nowej filmowej wersji, w której Kristen Stewart, Naomi Scott oraz Ella Balinska jako przedstawicielki nowego muszą wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość naszej planety.W lipcu także miłośnicy dokumentów znajdą dla siebie nowe tytuły. Na fanów twórczości najbardziej tajemniczego i najbardziej znanego artysty street-artowego czeka film. Widzów zainteresowanych kulisami aktorstwa może zainteresować dokument, przedstawiający wzloty i upadki dzieci showbiznesu, czyli najsławniejszych na świecie aktorów, którzy rozpoczynali karierę jako dzieci. Film ten wyreżyserował Alex Winter, który sam rozpoczynał karierę w showbiznesie jeszcze jako dziecko.• 1 lipca4 Blocks, odc. 1-6 (cały sezon)4 Blocks II, odc. 1-7 (cały sezon)4 Blocks III, odc. 1-6 (cały sezon)Za humor i SunnyNaga broń: Z akt Wydziału SpecjalnegoNaga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga• 2 lipcaUwiązani• 3 lipcaDoom Patrol II, odc. 4Grizzy i lemingi, odc. 1- 78 (cały sezon)Na planie• 4 lipcaTropiciele, odc. 5Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia25. godzinaMój przyjaciel Ufik• 5 lipcaKraina lodu II• 6 lipcaObsesja zbrodni, odc. 2Perry Mason, odc. 3Czarny poniedziałek II, odc. 8Stań przy mnie• 7 lipcaMogę cię zniszczyć, odc. 5Stargirl, odc. 8• 9 lipca100 rzeczy• 10 lipcaDoom Patrol II, odc. 5Mocny Mike, odc. 1- 40 (cały sezon)Na planie• 11 lipcaTropiciele, odc. 6Łatwy kraj• 12 lipcaQuiz, odc. 1-3 (cały sezon)Pokémon: Detektyw PikachuDo gwiazdAbou Leila• 13 lipcaObsesja zbrodni, odc. 3Perry Mason, odc. 4Czarny poniedziałek II, odc. 9Ukryty wymiarMickey i niedźwiedź• 14 lipcaMogę cię zniszczyć, odc. 6Stargirl, odc. 9• 15 lipcaDzieciaki z showbiznesu• 16 lipcaW domuBanksy: Sztuka wyjęta spod prawaGiganci ze stali• 17 lipcaDoom Patrol II, odc. 6Jestem numerem czteryNa planie• 18 lipcaInstynkt• 19 lipcaGodzilla II: Król potworówCzerwony hatchback• 20 lipcaObsesja zbrodni, odc. 4Perry Mason, odc. 5Czarny poniedziałek II, odc. 10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 18Ciemny kryształ• 21 lipcaMogę cię zniszczyć, odc. 7Stargirl, odc. 10• 22 lipcaRamy, odc. 1-10 (cały sezon)Ramy II, odc. 1-10 (cały sezon)• 23 lipcaZła mamusia• 24 lipcaDoom Patrol II, odc. 7Nostalgia aniołaNa planie• 25 lipcaPokój 104 IV, odc. 1Nie ma nas w domuKarel, ja i ty• 26 lipcaAniołki CharliegoMoja mała ZoeUlysses i Mona• 27 lipcaObsesja zbrodni, odc. 5Perry Mason, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 19Zwykli ludzie (1980)Lillian• 28 lipcaMogę cię zniszczyć, odc. 8Stargirl, odc. 11• 29 lipcaStockton• 31 lipcaDoom Patrol II, odc. 8Projekt: MonsterNa planie