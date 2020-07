Player.pl w lipcu: Nowe reality-show, seriale i premiery filmowe

Łukasz Szewczyk

• W lipcu Player przygotował dwie produkcje typu reality show - "FAME czy SHAME" oraz "Hotel Paradise USA", a także sporo nowości filmowych i serialowych

Lipiec w Playerze to przede wszystkim autorskie reality-show. 10 znanych influencerów pod jednym dachem przez osiem tygodni i zacięta rywalizacja. Codziennie dostają nowe zadania, których wynik decyduje, gdzie spędzą następny dzień: w grupie FAME - otoczeni przywilejami i luksusami, czy w przegranej - SHAME - pozbawieni wygód. Premierowe odcinki kolejnego formatu Player Original można oglądać w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę. Od środy 7 lipca pojawią się też materiały specjalne "the best of" z całego tygodnia. Natomiast w piątki i niedziele Player zaprasza na dwugodzinne live'y prosto z domu Fame czy Shame.Kolejną letnią propozycją typu reality jest amerykańska wersja głośnego na całym świecie formatu -. Grupa seksownych singli przenosi się do luksusowego kurortu w Dolnej Kalifornii w Meksyku! Zanurzeni w pięknej scenerii, pod upalnym słońcem, otoczeni morską bryzą i przepychem. Ale jak to w raju, na każdym kroku czyha pokusa. Tu nią jest chęć wygranej i dotrwanie do końca programu. Każdego tygodnia jeden gracz, który pozostanie singlem, opuszcza hotel. Dlatego uczestnicy mają zaledwie kilka dni, aby połączyć się w pary, które przetrwają próby i wyzwania, doprowadzając ich do wielkiego finału. A jest o co walczyć - nagroda główna w amerykańskiej edycji to 250 tys. dolarów.Już na początku lipca do Playera wejdzie film, który poruszył miliony widzów na całym świecie, a Adrienowi Brody'emu przyniósł Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową -. Od piątku 3 lipca platforma zaprasza na nowość kinową z Tomem Hanksem,10 lipca do serwisu dołączą, natomiast od 20-tego kolejne nowości:oraz. Kilka dni później, 31 lipca, w bibliotece pojawi się filmz Tomem Hardym w roli głównej.W lipcu w Playerze będzie można obejrzeć też trzy polskie komedie - "Testosteron", "Lejdis" i "Idealny facet dla mojej dziewczyny", a także druga część hitowego filmu Patryka Vegi - "Kobiety Mafii".Od początku lipca bibliotekę Playera zasilą kolejne gorące nowości HBO - "4 Blocks" i "Perry Mason". Kilka tygodni później (25.07) do serwisu wejdzie czwarty sezon "Pokoju 104". Dodatkowo regularnie pojawią się nowe odcinki "Doom Patrolu". Użytkowników Playera czeka też premiera belgijskiego serialu - "Dzień"