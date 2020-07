Trzy sezony sagi o berlińskich gangsterach "4 Blocks" w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Pełne trzy sezony "4 Blocks" w HBO GO

• Wielokrotnie nagradzana saga o berlińskich gangsterach, to historia przede wszystkim o rodzinie, przyjaźni zdradzie i zaufaniu.

Serial "4 Blocks" opowiada historię przyjaźni, rodziny, zdrady i winy wewnątrz arabskiego klanu mieszkającego w berlińskiej dzielnicy Neukolln. W centrum opowieści znajduje się Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan). Wszystko wskazuje na to, że niedługo stanie on na czele wpływowego, arabskiego rodu, który kontroluje tę berlińską dzielnicę. W rzeczywistości Ali pragnie jednak porzucić swoją kryminalną przeszłość i razem z żoną i córeczką uciec z Berlina. Dramatyczny splot wydarzeń sprawia, że musi zmienić plany. Podczas policyjnego nalotu ginie jeden z funkcjonariuszy, a brat Aliego zostaje aresztowany. Główny bohater, chcąc pomóc bratu, wpada w spiralę przestępczości, intrygi i zdrady, z której, jak się wydaje, nie ma już żadnej ucieczki.Serial nakręcony został w Berlinie z udziałem zarówno znanych niemieckich aktorów, jak i debiutantów. W obsadzie znaleźli się m.in. Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan i Almila Bagriacik, a także raper Veysel Gelin czy Massiv.Autorami serialu TNT "4 Blocks" są Hanno Hackfort, Bob Konrad oraz Richard Kropf, a reżyserem Marvin Kren (Rammbock). Obowiązki producentów pełnił nagrodzony Oscarem duet Max Wiedemann oraz Quirin Berg. Producentami wykonawczymi byli Karsten Rühle oraz prof. Dr Eva Stadler, a z ramienia TNT Serie Anke Greifeneder i Hannes Heyelmann.Trzy sezony serialu "4 Blocks" dostępne są od lipca 2020 roku na platformie HBO GO.