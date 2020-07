Premiera filmowej produkcji Polsatu. "Wyzwanie" w Ipli i Cyfrowy Polsat GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jest już dostępny najnowszy film w reżyserii Macieja Dutkiewicza pt. "Wyzwanie", będący produkcją Grupy Polsat.

• Osadzony w wakacyjnej scenerii kryminał opowiada przejmującą historię zbrodni oraz zaskakujących relacji międzyludzkich. Przy okazji odważnie podejmuje trudny temat nałogów.

Nowy film Macieja Dutkiewicza, twórcy legendarnego "Fuksa", to kryminał rozgrywający się w upalne lato na Mazurach. Reżyser główne role powierzył wyjątkowemu męskiemu duetowi, wyrazistym aktorkom oraz młodemu pokoleniu artystów wnoszącemu do fabuły dodatkową energię.Żywiołowemu, znanemu z charakterystycznych kreacji Erykowi Lubosowi partneruje magnetyczny, obdarzony urokiem osobistym Rafał Królikowski. Mocne kobiece role tworzą Aleksandra Popławska i Katarzyna Dąbrowska. Doskonale wśród tej aktorskiej elity odnajdują się młodzi artyści - Nel Kaczmarek, Nikodem Rozbicki i Maciej Musiałowski. Znakomitą, choć epizodyczną rolę odgrywa mistrz ekranu i sceny Andrzej Grabowski, który w genialny sposób dopełnia kolorytu policyjnej rzeczywistości.Obraz dotyka niełatwych tematów: złożoności ludzkich relacji, zawiłych zdarzeń oraz zjawisk wymykających się polskiemu prawu. W mazurskiej scenerii dwóch byłych policjantów otwiera pub na Mazurach ("Pod Psem"). Nieoczekiwanie ich spokój zakłóca zbuntowana nastolatka, która zdecydowanie wkracza z niewyparzonym językiem w tę męską samotnię. Odtąd świat dorosłych, oświetlany wakacyjnym słońcem, będzie się przenikał ze światem młodych, którego tętno bije po zmroku, w rytm intensywnej muzyki, na fali niebezpiecznych marzeń i w towarzystwie śmiertelnie groźnych nałogów."Wyzwanie" ma w sobie lekkość kina gatunkowego. Tempo akcji jest trzymane przez odpowiednio podsycany wątek kryminalny. Wraz z pierwszym trupem jasne jest, że sielanka była tylko pozorem.Kiedy w pobliżu pubu "Pod Psem" wypływa ciało, właścicielom trudno jest zahamować policyjny instynkt. Tym bardziej, że sprawę przejmuje bardzo atrakcyjna pani komendant, Magda Warska (Katarzyna Dąbrowska), a pierwsze tropy śledztwa prowadzą do tajemniczej lokalnej bizneswoman, Teresy Dukszty (Aleksandra Popławska). Atmosfera zagęszcza się wraz ze skrzętnie ukrywaną przez Julkę (Nel Kaczmarek) tożsamością i informacją, że topielec to ważne ogniwo lokalnej siatki handlarzy dopalaczami.Film Macieja Dutkiewicza w przejmujący i angażujący sposób odkrywa przed widzem intensywność i złożoność ludzkich relacji na różnych poziomach emocjonalnych. Każdy jest tu w jakiś sposób "osierocony" - zaczynając od głównego, nakręcającego film kumpelską energią tandemu dwóch policjantów, ogołoconych z życia osobistego, kończąc na najmłodszych bohaterach: nastolatkach z okaleczonych domów, na oślep rzucających się w życie.Już w pierwszych scenach filmu orientujemy się, z jakim rodzajem męskiej przyjaźni mamy do czynienia - to relacja, którą Jacek (Eryk Lubos) i Marek (Rafał Królikowski), stawiają wyżej niż przestrzeganie regulaminu czy zawodową karierę. Potem poznajemy Teresę Duksztę, którą odtwórczyni roli - Aleksandra Popławska - wyposażyła nie tylko w seksapil, ale i w intrygujący wewnętrzny smutek. Poszukiwanie źródła tego stanu znów wydaje się ważniejsze od odpowiedzi na pytanie: "kto zabił?", a połączone śledztwa emerytowanych policjantów i błyskotliwej pani komendant (Katarzyna Dąbrowska), poprowadzą widza znacznie głębiej niż w szeregi grupy przestępczej. Do miejsca, gdzie wszystko się zaczyna - domu. A raczej - do jego braku.Produkcja jest dostępna wyłącznie w serwisach Grupy Polsat i można ją obejrzeć na urządzeniach mobilnych, komputerach, telewizorach Smart TV, Apple TV oraz wybranych dekoderach Cyfrowego Polsatu za 25 zł.