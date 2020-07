TOP 10 atrakcji w Energylandii. Numer 8 pobił światowy rekord!

Materiał partnera

Wciąż zastanawiasz się, gdzie spędzić tegoroczne wczasy? Park Rozrywki Energylandia to świetne miejsce do wakacyjnej i rodzinnej zabawy. Oprócz roller coasterów, zjeżdżalni i karuzel dedykowanych zarówno małym dzieciom, jak i żądnym wrażeń dorosłym, ma także wodną strefę Tropical Fun, która funkcjonuje od otwarcia sezonu. Zjeżdżalnie i inne wodne atrakcje czekają na kolejnych Gości!

Big Milk Water Park - tropikalna strefa wodna

Hyperion - tylko dla odważnych!

Bajkolandia i strefa cyrkowa

Mayan - dobry na pierwszy ogień!

Speed - największy i najszybszy Water Coaster

Formuła - zadziwiająco szybki

Frida - smocza podróż

Zadra - drewniany rekordzista

Anaconda

Magic Night

W ostatnim czasie w Energylandii powstało kilka nowych, ekstremalnych atrakcji. Goście mogą odwiedzić otwarty niedawno Smoczy Gród, a w nim spektakularny drewniany Roller Coaster Zadra. Co jeszcze warto sprawdzić? Przedstawiamy nasze propozycje TOP 10 atrakcji w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze!Naśladuje tropikalną wyspę, z mnóstwem atrakcji, zjeżdżalnie i zakątków relaksu. W przeciągu dwóch lat ten obszar powiększył się o Tropical Fun - nową część z kolejnymi niesamowitymi atrakcjami wodnymi. To jeszcze nie wszystko, bo Energylandia znowu wyszła naprzód Waszym oczekiwaniom i właśnie otworzyła nową zjeżdżalnię o nazwie Twister. Przygodę rozpoczniecie na wysokości 15 metrów ze wspaniałym widokiem na całą Energylandię, by pokonać niemal 100 metrów zakręconej trasy. Pod drodze czekać będzie mnóstwo niespodzianek, zakrętów oraz potężny lej, który sprawi, że moc wody jeszcze bardziej Was wkręci w jadę Twisterem. Mięciutkie lądowanie w rzece gwarantowane! To kolejna fantastyczna zjeżdżalnia w wodnym królestwie Parku. Od tej pory do dyspozycji będzie 14 zjeżdżalni wodnych o zróżnicowanym stopniu ekstremum.Oprócz nich Algida Water Park oferuje 3 baseny z podgrzewaną wodą, a także 4000 leżaków na ogromnej powierzchni liczącej 1800m2. To wszystko w połączeniu z niesamowitym klimatem tworzonym przez prawdziwą piaszczystą plażę, palmy i chłodne napoje sprawi, że będziecie się tam czuć idealnie w te nadchodzące upalne dni. Pamiętajcie, że jeden bilet wstępu do Energylandii obejmuje wszystkie atrakcje w całym parku - również w strefie wodnej.Energylandia ma już 15 roller coasterów, które wybudowała w zaledwie 5 lat. Wśród nich niekwestionowanym zwycięzcą i ulubieńcem gości jest właśnie Hyperion - najwyższa i najszybsza kolejka górska typu mega coaster w Europie o wysokości 77 m, pierwszym spadku pod kątem 85° i Wrażenie robi również prędkość maksymalna - 142 km/h!Choć wrzaski i piski zjeżdżających mogą przerażać - zdecydowanie warto wypróbować tę atrakcję. Podczas wjazdu możemy nacieszyć oczy zachwycającym widokiem Zatoru, natomiast zjazd zapewni nam liczne efekty grawitacyjne, w tym uczucie nieważkości. Na końcu wodny splash i głośny okrzyk "chcę jeszcze raz"!Park rozrywki Energylandia składa się z kilku stref zabawy. Pierwsza to Bajkolandia, w której odkryjemy aż 23 atrakcja dla maluszków od 2 roku życia. To miejsce, w który dzieci przeżywają najcudowniejsze chwile, a dorośli mogą poczuć się ja dzieci korzystając wspólnie chociażby z klasycznej, wiedeńskiej karuzeli Sisi.Mayan to jedna z tych atrakcji, których zdecydowanie nie można przegapić. Choć wygląda niepozornie przy dwukrotnie wyższym Hyperionie czy nowej Zadrze, ten roller coaster zapewni Gościom potężny zastrzyk adrenaliny. Już podczas startu kolejki rozpoczynają się pierwsze krzyki i piski. Przejazd podniesie ciśnienie nawet najbardziej doświadczonym bywalcom parków rozrywki. Ostatecznie jednak pozostawi wszystkich z ogromną satysfakcją i radością.Mayan ma wysokość ponad 33 metrów i osiąga prędkość blisko 80 km/h. Nie brakuje licznych skrętów, inwersji, pojawi się także uczucie nieważkości. Chcesz spróbować?Speed Water Coaster to kolejny rekordzista Energylandii i ulubieniec przyjeżdżających do parku rozrywki Gości. To największa i najszybsza tego rodzaju wodna atrakcja, której nie można pominąć.Gdy lato się rozkręca, a na dworze jest coraz cieplej - to właśnie ta atrakcja jednocześnie podniesie adrenalinę i przyjemnie ochłodzi miłośników roller coasterów. Zjazd z 60 metrów z prędkością 110 km/h prosto w wodę to coś, co zdecydowanie powinieneś przetestować w te wakacje.Formuła to kolejna atrakcja ze strefy ekstremalnej. Choć roller coaster miał swoją premierę w 2016 roku, wciąż cieszy się niesamowitą popularnością - zarówno wśród nowych Gości, jak i stałych odwiedzających Energylandii.Co czeka osoby, które zdecydują się przetestować Formułę? Ogromne przyspieszenie, które generuje przeciążenie bliskie 4,5G. To roller coaster dla ludzi naprawdę spragnionych mocnych wrażeń.To jedna z atrakcji, które możemy znaleźć w nowej strefie Parku - Smoczym Grodzie. Fioletowy roller coaster spodoba się zarówno tym najstarszym, jak i trochę młodszym Gościom Parku. Przejażdżka Fridą jest klimatyczna i z pewnością nie nudzi. Co więcej - to właśnie z Fridy mamy najlepszy widok na nową atrakcję Parku - Zadrę. Przejażdżka mniejszym roller coasterem może być idealną okazją, by rozgrzać się i przygotować na coś ekstremalnego!Zadra to jedna z najnowszych atrakcji w Energylandii. Mamy tu do czynienia także ze światowym rekordzistą - to najwyższa i najszybsza na świecie hybrydowa (stalowo-drewniana) kolejka górska. Wooden Coaster Zadra osiąga prędkość aż 121 km/h. Kolejka jest długa na 1316 metrów, a jej wysokość wynosi 63,8 metra. Pierwszy spadek zrobi wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych Gościach Parku Rozrywki - jego nachylenie wynosi bowiem 90 stopni!Prawdziwie rodzinna atrakcja, a zarazem największe tego typu wodne urządzenia w Europie Środkowo-Wschodniej! Taka jest Anaconda, której emocjonującą przejażdżkę gwarantują dwudziestoosobowe łodzie wyruszające w trasę pełną mokrych niespodzianek! Czekają nas strome wodospady po których pędzić będziemy z prędkością nawet 55 km/h!W tym roku nie zabraknie wydarzeń specjalnych takich jak Magic Night, podczas których można bawić się w parku w nocy i podziwiać wspaniałe oświetlenie wszystkich atrakcji. Iluminacje Roller Coasterów i zabawa w blasku nocnych świateł do 23:00 w tym sezonie dostępna będzie aż 6 razy! Zapamiętaj te daty: 18 i 25 lipca, 1, 8, 15 i 22 sierpnia!