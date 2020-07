Łukasz Szewczyk

Niepowtarzalny koncert Pezeta. Premiera w HBO GO (wideo)

• Muzyczna nowość w HBO GO i HBO

• "Muzyka Współczesna - koncert premierowy" to relacja z wyjątkowego muzycznego wydarzenia. 19 grudnia 2019 roku Pezet zagrał niepowtarzalny, blisko dwugodzinny, wyprzedany do ostatniego miejsca koncert w warszawskim COS Torwar.