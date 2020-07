Film o królu disco-polo. "Zenek" w Netflixie

Łukasz Szewczyk

• W ofercie internetowej platformy Netflix dostępny pojawił się film "Zenek".

• Jest to fabularna historia jednej z największych gwiazd muzyki disco polo

Oficjalny plakat filmu "Zenek"

"Zenek" to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom.W tytułową rolę "Zenka" wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając (młody Florian ze "Stulecia Winnych") zagrał piosenkarza z początków jego kariery w latach 80-tych. Krzysztof Czeczot ("80 milionów", "Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull") zagrał rolę Zenka dojrzałego, osiągającego spektakularne sukcesy na scenie disco polo.W pozostałych rolach wystąpiła plejada znakomitych aktorów: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski oraz Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju "Never ending story" - Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.