Netflix w sierpniu: "Lucyfer 5", "The Rain 3", "Rita 5", "Dirty John: Betty Broderick", "Power"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery sierpnia Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Lucyfer 5", "The Rain 3", "Pełne morze 3", "Rita 5", "Dirty John: Betty Broderick"

Netflix - wykaz premier na sierpień 2020 roku:

Do oferty Netflixa z nowym sezonem wraca(od 6 sierpnia). Wiele lat po tym, jak katastrofalny deszcz zdziesiątkował ludność Skandynawii, Simone i Rasmus muszą jakoś pogodzić swoje sprzeczne wizje ratowania ludzkości.Wśród serialowych premier także(od 7 sierpnia). Statek Barbara de Braganza płynie z Argentyny do Meksyku, a misją Evy jest powstrzymanie naukowca przechowującego na pokładzie groźnego wirusa.Z czwartym sezonem wraca także dystopijny thriller(od 14 sierpnia).Wśród premier nowy serial(od 14 sierpnia). Gdy bolesny rozwód z niewiernym mężem się przeciąga, należąca do kalifornijskiej śmietanki Betty Broderick posuwa się do ostateczności. Serial opaty na faktach.W piątym sezonie serialu(od 15 sierpnia) problemy z kierowaniem szkołą odbijają się na relacjach Hjordis z Ritą i Uffe. W życiu Rity pojawia się dawny ukochany. Jeppe wraca do domu ze złamanym sercem.(od 21 sierpnia) powraca z hukiem. Chloe rozważa kolejny romans, Ella w końcu znajduje odpowiedniego faceta, a Amenadiel przyzwyczaja się do bycia ojcem.Ruda panda Retsuko i jej deathmetalowe karaoke wracają w kolejnym sezonie animowanego serialu(od 27 sierpnia)Sierpień w Netflixie to także wysyp filmowych premier. Pierwsza propozycja to(od 14 sierpnia). Niebezpieczny narkotyk w Nowym Orleanie daje zwykłym ludziom tymczasowy dostęp do supermocy. Kto stoi za tajemniczą pigułką?Filmową premierą będzie także(od 21 sierpnia). Ich mama jest byłą złodziejką objętą programem ochrony świadków. Teraz to dzieci muszą wyrwać ją z rąk porywaczy, którzy chcą, by wzięła udział w jeszcze jednym napadzie.Kolejną propozycją to(od 28 sierpnia). Amber nie przejmuje się złymi wiadomościami, dopóki tragedia nie zagraża jej optymizmowi i sposobowi życia. Czy nadal może być księżniczką nadziei?Dokumentalne premiery Netflixa rozpocznie film(od 2 sierpnia). Dziennikarz Latif Nasser bada fascynujące, skomplikowane więzy międzyludzkie oraz naszą relację ze światem i kosmosem.Z kolei serial dokumentalny(od 3 sierpnia) prezentuje wyjątkowe, wyważone spojrzenie na obecne problemy w pełnym wad systemie imigracyjnym Stanów Zjednoczonych.(od 5 sierpnia) to serial dokumentalny o najgroźniejszych przestępcach, którzy pozostają nieuchwytni, choć wyznaczono za nich wysokie nagrody i poszukują ich śledczy z wielu krajów.Wśród premiera także film(od 5 sierpnia). Nie do zniesienia, jedyny w swoim rodzaju, a może i taki, i taki? Autorzy tego dokumentu obnażają kontrowersyjną przeszłość znanego francuskiego piłkarza Nicolasa Anelki.• od 1 sierpniaDzieciaki straszaki: Nowa klasa• od 2 sierpniaW świecie danych• od 3 sierpniaKraj imigrantów• od 4 sierpniaWielkie zagadki świataSam J: 3 In The MorningTut Tut Autka na letnim obozieRatownicy z Malibu: Nowa fala• od 5 sierpniaUnbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra WielebnyNajbardziej poszukiwani przestępcyAnelka: Piłkarz niezrozumiany• od 6 sierpniaThe Rain: Sezon 3• od 7 sierpniaPełne morze: Sezon 3Sing On! NiemcyMaleńkie stworzeniaNailed It! Meksyk: Sezon 2Wytańcz toBerlin, Berlin: Lolle uciekaCzarodzieje: Opowieści z ArkadiiBal słówek: PiosenkiMagiczny autobus znów rusza w trasę: Dzieciaki w kosmosie• od 10 sierpniaWielkie zawody komediowe• od 12 sierpniaGreenleaf: Sezon 5(Nie)zdrowe• od 14 sierpniaNastoletnie łowczynie nagród3%: Sezon 4Dirty John: Betty BroderickKradzież stuleciaMagicy makijażu: Sezon 2PowerOctonauci i jaskinie San Actun• od 15 sierpniaRita: Sezon 5• od 17 sierpniaCrazy Awesome TeachersGlitch Techs: Sezon 2• od 19 sierpniaDeMarcusowie rządząZbrodnie rodzinneHigh Score: Złota era gier• od 20 sierpniaBiohakerzyJohn grał dla kosmitówGreat Pretender• od 21 sierpniaRzyt za trzy 21/8/2020Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 3Lucyfer: Sezon 5Czarny płomieńNocna przygoda• od 25 sierpniaTrinkets: Sezon 2Niesamowite laboratorium Emily• od 26 sierpniaKupić plażęJak feniks• od 27 sierpniaAggretsuko: Sezon 3• od 28 sierpniaWyznania morderców: Na wolnościPrawie jak gwiazda rockaTajemnicze początkiNieustraszonyod 1 sierpniaLara Croft: Tomb RaiderBumblebeeŻyletaMulholland DriveNagi instynktZiemia żywych trupówRozbić bankRangoPodwójne zagrożenieOperation Ouch: Sezon 1Operation Ouch: SpecialUwierz w duchaLabiryntRudyManou The SwiftKuloodporniStar TrekPetit Ours Brun: Little Brown Bear: Sezon 1Miłość na zamówienieSuma wszystkich strachówŻony ze StepfordUwolnić orkęLegacyTalking Tom and Friends: Sezon 2Moja dziewczyna wychodzi za mążMy perfect Landing: Sezon 1AnakondaTerminator GenisysLara Croft Tomb Raider: Kolebka życiaSweeney Tod: Demoniczny golibroda z Fleet Streetod 2 sierpniaHook: Sezon 1od 3 sierpniaDinotrux Supercharged: Sezon 1Dinotrux Supercharged: Sezon 2Dinotrux Supercharged: Sezon 3od 5 sierpniaOstatni klapsRatchet i ClankRobinson Crusoeod 6 sierpniaUnlucky Ploy: Sezon 1Diabeł: Inkarnacjaod 8 sierpniaW odwiedzinach u pana Rogersaod 10 sierpniaThe Underclass: Sezon 1od 13 sierpniaSharon TateRIDE ON TIME: Sezon 2Kamienne pięściAlex CrossFatum ElizabethWoodshockAmerican Ultraod 14 sierpniaLand of the LostHoney 2od 15 sierpniaKtoś we mnieUcieczka z AlcatrazTakki: Sezon 1od 19 sierpniaLittle Singham: Sezon 2od 21 sierpniaDamulkaAssassination Nationod 23 sierpniaSeptembers of Shirazod 26 sierpniaAmerican Psychood 28 sierpniaThe Bridge Curseod 29 sierpniaBliscy nieznajomi 29/8/2020The Perfect Matchod 31 sierpniaLou Bao Bei: Sezon 1Uma Maheshwara Ugra Roopasya