Premiery Canal+ dostępne w aplikacji na Android, iOS oraz Android TV

• W czerwcu 2020 roku Canal+ otworzył swoje biblioteki VOD dla całego rynku, uruchamiając nową usługę Premiery Canal+.

• Do tej pory usługa dostępna była wyłącznie w przeglądarkach internetowych. Od dziś dostęp do bibliotek możliwy jest na kolejnych platformach - iOS, Android i Android TV.

Premiery Canal+ gromadzą w jednym miejscu produkcje największych studiów i dystrybutorów filmowych, w tym m.in. Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures, Cineman, Kino Świat, Best Film, Next Film, M2 Films, Kino Polska czy Telewizji Polsat.Obecnie w ofercie znajdują się takie tytuły, jak "Sonic. Szybki, jak błyskawica", "Perfekcjonistka, "Cóż za piękny dzień", "Nędznicy", "Bad Boys for Life", "Pod powierzchnią", "Kobiety Mafii 2" czy "Psy 3. W imię zasad". W sierpniu w serwisie pojawią się kolejne filmowe nowości, m.in. głośna produkcja Disney'a "Artemis Fowl", a także "Zatoka zaginionych", "30 gramów", dokument o grupie Depeche Mode "Spirits in the forest", festiwalowy hit ubiegłego roku "Niezwykłe lato z Tess" czy gratka dla najmłodszych widzów - "Klara Muu!", "Księżniczka łabędzi: królewskie zaślubiny" oraz film "Cały świat Romy" z katalogu Nowe Horyzonty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Oferta jest wciąż aktualizowana o kolejne nowe produkcje.Aplikacje mobilne są dostępne dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS w wersji 11 i nowszych ( Apple AppStore ) oraz Android w wersji 7 i nowszych ( Google Play ). Użytkownicy korzystający z aplikacji dla urządzeń Android mogą płacić za wypożyczenie filmu bezpośrednio z poziomu aplikacji. Użytkownicy urządzeń z iOS płatności mogą dokonać na stronie premiery.canalplus.pl, która działa również w wersji responsywnej dla urządzeń mobilnych (RWD). Każdy wypożyczony film przypisywany jest do konta, a nie urządzenia czy platformy, na której dokonano płatności, dlatego odtwarzanie można rozpocząć na dowolnym urządzeniu z zainstalowaną aplikacją lub przez przeglądarkę internetową. Za wypożyczenie filmu na stronie premiery.canalplus.pl można wygodnie płacić kartą (Visa, MasterCard), BLIK lub przelewem online pay-by-link. Aplikacja dedykowana Android TV powstała z myślą o zapewnieniu użytkownikowi jak największej wygody i przejrzystości. Logowanie na telewizorze nie wymaga od użytkownika wykonywania skomplikowanych operacji, podawania loginu czy hasła. Wystarczy zalogować się do aplikacji w swoim smartfonie, zeskanować QR kod wyświetlany na ekranie telewizora i autoryzować logowanie. Jeśli telefon nie umożliwia skanowania kodów QR, użytkownik może zalogować się na telewizorze, wykorzystując jednorazowy kod wpisywany w aplikacji mobilnej lub na stronie premiery.canalplus.pl. Aplikacja dla Android TV obsługuje płatności BLIK, a niebawem planowane jest udostępnienie płatności za pomocą zapisanej w aplikacji karty kredytowej na zasadzie tzw. one-click payment.Aplikacje mobilne i Android TV obsługują dodatkowo funkcję "Kontynuuj oglądanie", co pozwala na wznowienie odtwarzania na innym urządzeniu od momentu, w którym użytkownik przerwał seans.Przy logowaniu do Premiery Canal+ można wykorzystać te same dane, co w przypadku logowania do serwisu Canal+ telewizja przez internet lub założyć nowe konto, odwiedzając stronę premiery.canalplus.pl. Biblioteki Premiery Canal+ są otwarte dla wszystkich fanów kina, a filmy można wypożyczać, nawet jeśli nie posiada się płatnej subskrypcji Canal+ przez internet lub umowy na usługi telewizyjne.