Sierpień w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Pełny wykaz premier HBO GO - sierpień 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery serialu sensacyjnegośledzącego losy młodego analityka CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem. W produkcji tej, opartej na powieści Jamesa Grady'ego pt. Sześć dni Kondora i jej adaptacji filmowej z 1975 roku, obok grającego główną rolę Maxa Ironsa, występują mi.in nagrodzeni przez Akademię William Hurt oraz Mira Sorvino. Kolejną premierą będzie także fińska odsłona projektu HBO Europe, czyli antologia krótkich filmów nakręconych podczas pandemii COVID-19. W Finlandii do projektu zaproszonych zostało siedmiu reżyserów.Sierpniową nowością będzie również serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule -. Zabierze on widzów w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję serialu odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele. Wśród premier nadchodzącego miesiąca będzie też hiszpański serial komediowy HBO Europe. To szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu. Kolejnym nowym tytułem będzie- serial o młodym chilijskim prokuratorze federalnym, który dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Fani serialu- opowieści o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce - na pewno ucieszą się natomiast z kolejnego, trzeciego sezonu, który swoją premierę w HBO GO będzie miał w połowie miesiąca.Nowy miesiąc to także nowości filmowe, a wśród nich między innymi nowy film przygodowy Disneya. Opowiada on o dwunastoletnim geniuszu pochodzącym z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca. W pierwszy piątek sierpnia w serwisie HBO GO swoją premierę będzie mieć także finałowa część sagi Gwiezdnych wojen -. Tym razem członkowie Ruchu Oporu muszą skonfrontować się ze swoją przeszłością i ponownie stawić czoła Najwyższemu Porządkowi. Dla amatorów filmów przygodowych przygotowana została premiera filmu, w którym bohater grany przez Dwayne'a Johnsona wraz z grupą swoich przyjaciół powraca, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Fanom horrorów polecamy natomiast kontynuację kinowego hitu o diabolicznej i żądnej krwi lalce wW HBO GO w sierpniu znajdą się także nowe propozycje dla najmłodszych widzów. Będą wśród nich takie seriale animowane jak przygodny pociesznego niedźwiedzia wczy opowieść o hipopotamach z europejskiego parku safari, czyli. Dla małych i dużych widzów, którzy lubią oglądać swoich ulubionych bohaterów pod różnymi postaciami przygotowana została premierajako filmu animowanego z 2019 roku, a także seria krótkometrażowych animacji łączących świat najbardziej popularnych klocków i komiksowe uniwersum, czyliW serwisie w sierpniu nie zabraknie także nowości dla fanów kina dokumentalnego. Wśród nowych tytułów będzie np.- serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy. Użytkownicy HBO GO będą mogli również poznać punkt widzenia trzech republikańskich kongresmenów, Matta Gaetza, Thomasa Massie'a oraz Kena Bucka, na zapowiedzi prezydenta o "osuszeniu waszyngtońskiego bagna" - to w dokumencie pt.. Natomiast amatorów tańca i muzyki zainteresować może też, czyli obraz dokumentujący próby czeskich artystów, którzy podjęli się adaptacji filmu Jane Campion pt. Fortepian w balet.• 1 sierpniaPokój 104 IV, odc. 2Ash kontra Martwe Zło, odc. 1-10 (cały sezon - powrót)Ash kontra Martwe Zło II, odc. 1-10 (cały sezon - powrót)Ash kontra Martwe Zło III, odc. 1-10 (cały sezon - powrót)Odległa krainaFinal Fantasy: Wojna dusz• 2 sierpniaTrzy dni Kondora, odc. 1-10 (cały sezon)Artemis FowlŻyć, śpiewaćCień• 3 sierpniaPerry Mason, odc. 7Obsesja zbrodni, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 20Quiz Show• 4 sierpniaW domu (Finlandia), odc. 1-7 (cała antologia)Mogę cię zniszczyć, odc. 9Stargirl, odc. 12• 5 sierpniaBagno• 6 sierpniaAxios III, odc. 10Zły chłopak z sąsiedztwa• 7 sierpniaDoom Patrol II, odc. 7Grizzy i lemingi II, odc. 1- 78 (cały sezon)Gwiezdne wojny: Skywalker. OdrodzenieKot w ścianieDom umarłychNa planie• 8 sierpniaTak czy owak, odc. 1-10 (cały sezon)Pokój 104 IV, odc. 3Spółka rodzinna• 9 sierpniaSłodziakPójdę tam, gdzie ty• 10 sierpniaPerry Mason, odc. 8Młot• 11 sierpniaMogę cię zniszczyć, odc. 10Stargirl, odc. 13• 13 sierpniaZła korepetytorka• 14 sierpniaGodność, odc. 1-8 (cały sezon)Doom Patrol II, odc. 8Rodzina Hapciów, odc. 1-20 (cały sezon)KorpoludkiNa planie• 15 sierpniaLegion III, odc. 1-8 (cały sezon)Pokój 104 IV, odc. 4Niewidoczne życie sióstr Gusmao• 16 sierpniaRodzina AddamsówBloodshotMiędzy morzem a oceanem• 17 sierpniaKraina Lovecrafta, odc. 1Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 21Idąc na południe• 18 sierpniaMogę cię zniszczyć, odc. 11• 20 sierpniaAxios III, odc. 11Taniec serca - historia baletu FortepianPałac idealny• 21 sierpniaDoom Patrol II, odc. 9Na planieKiss kiss bang bang• 22 sierpniaPokój 104 IV, odc. 5Goldie• 23 sierpniaAnnabelle wraca do domuTwój SimonSekcja rytmiczna• 24 sierpniaPrzysięga, odc. 1Kraina Lovecrafta, odc. 2Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 22O czym szumią wierzby• 25 sierpniaMogę cię zniszczyć, odc. 12• 26 sierpniaDrew Michael• 27 sierpniaWredne dziewczyny• 28 sierpniaRodzina Hapciów II, odc. 1-49 (cały sezon)LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w VenomaLEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeniLEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopotyLEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan ThanosaLEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksaNa planie• 29 sierpniaPokój 104 IV, odc. 6Curiosa. Sztuka uwodzeniaPodwodne życie ze Stevem ZissouŻycie• 30 sierpniaJumanji: Następny poziomNieśmiertelnyZiemia Noego• 31 sierpniaKraina Lovecrafta, odc. 3Przysięga, odc. 2Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 23Ostra jazda