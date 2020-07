Dokumenty sportowe w Canal+ telewizji przez internet

Łukasz Szewczyk

• Canal+ telewizja przez internet wzbogaca bibliotekę pakietu Sport o sportowe filmy dokumentalne.

W sierpniu, pomimo zakończenia rozgrywek w części lig piłkarskich, emocji sportowych nie zabraknie. Zarówno na antenie kanałów sportowych Canal+, jak i w usłudze Canal+ telewizja przez internet, na żywo transmitowane będą mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA, PGE Ekstraligi, a także eWinner 1. Ligi Żużlowej. Dodatkowo pod koniec miesiąca, 21 sierpnia, zmagania w sezonie 2020/2021 rozpoczną kluby PKO BP Ekstraklasy.Nowy sezon w Premier League, LaLiga Santander i Bundeslidze rozpocznie się we wrześniu. W oczekiwaniu na start europejskich rozgrywek zdecydowaliśmy się wzbogacić bibliotekę pakietu sport w usłudze Canal+ telewizja przez internet o sportowe filmy dokumentalne.Wśród dodanych pozycji znajdują się m.in.:. Opowieść o piłce nożnej bez gwiazd na miarę Ronaldo, bez milionowych transferów, wielkich stadionów i tłumów kibiców. Piłkarze z B klasy mimo wielu przeciwności i trudnych warunków, grają, bo po prostu kochają ten sport.. Być jak Dennis Rodman. Film dokumentalny poświęcony zasłużonemu i kontrowersyjnemu koszykarzowi. Pofarbowane włosy, tatuaże, kolczyki; oto Dennis Rodman, jedna z najwybitniejszych, a przy tym ekscentrycznych i polaryzujących postaci w świecie koszykówki. Dokument opowiada o jego życiu, karierze i wybrykach. W filmie wypowiadają się m.in.: Michael Jordan, Isiah Thomas i David Robinson.Niebo zasnute czerwonym dymem, rytmiczne uderzenia w bębny, chóralny ryk; właśnie tak manifestuje się jedno z najsilniejszych uczuć we wszechświecie: kibicowska miłość. Dokument "Niebieskie Chachary", realizowany na przestrzeni dekady przez Cezarego Grzesiuka, opowiada o fanatykach Ruchu Chorzów. Unikatowy, insiderski film zdobył nagrody na festiwalach w Rancagua i Palermo.Eric Cantona, w przeszłości wybitny piłkarz reprezentacji Francji i Manchesteru United oraz aktor i dokumentalista, przedstawia najlepsze stadiony na świecie. Były piłkarz Manchesteru United przedstawia kibicom atmosferę panującą na arenach m.in. w Mediolanie, Buenos Aires czy Atenach.Przeprawa przez rzekę w Himalajach, trekking przez niezbadaną dżunglę w Ameryce Południowej, wspinaczka po górach na pustyniach Bliskiego Wschodu. To tylko część przygód ekipy Backshalla, w której skład wchodzą nurkowie, kajakarze i alpiniści.Każdy nowy użytkownik może przetestować usługę Canal+ telewizja przez internet bez opłat, bez ograniczeń i bez zobowiązań przez pierwszy miesiąc.