Player na sierpień: Premiery filmowe serialowe, specjalna kolekcja HBO

Łukasz Szewczyk

• Sierpień na platformie Player.pl to filmowe i serialowe, kontynuacje popularnych formatów oraz tytuły, do których wszyscy zawsze chętnie wracają.

• Niespodzianką miesiąca jest przygotowana wraz z HBO kolekcja "Nominacje do Nagród Emmy 2020"

to zupełnie autorskie show serwisu Player. 10 znanych influencerów pod jednym dachem przez osiem tygodni i zacięta rywalizacja. Codziennie dostają nowe zadania, których wynik decyduje, gdzie spędzą następny dzień: w grupie FAME - otoczeni przywilejami i luksusami, czy w przegranej - SHAME - pozbawieni wygód. Finałowy programu już 19 sierpnia.Nagrody Emmy od lat nazywane są telewizyjnymi Oscarami. Nic więc dziwnego, że o statuetkę walczą najlepsi z najlepszych graczy małego ekranu. Kilka dni temu kapituła ogłosiła nominacje do tej prestiżowej nagrody. Z tej okazji Player, we współpracy z HBO, przygotował dla swoich klientów kolekcję, składającą się 29 najgorętszych telewizyjnych tytułów ostatnich 12 miesięcy. Najlepsze seriale - m.in. "Wielkie kłamstewka", "Westworld, "Mrs. America" czy "Sukcesja" - oraz filmy, które powstały na potrzeby szklanego ekranu.Już pierwszego dnia sierpnia w platformie zadebiutują trzy filmowe nowości, która swoją premierę miały zaledwie kilkanaście tygodni temu - "" oraz. W połowie miesiąca - dokładnie 14.08 - kolekcja filmowa poszerzy się o kolejne dwie gorące premiery:. Dwa tygodnie później (28.08), w dniu swojej światowej premiery, dołączy thrillerz Olgą Kurylenko w roli głównej. Tradycyjnie już nie zabraknie także pozycji, które zapisały się w historii rodzimego i światowego kina, wśród nich: "Kurier", "Wrogowie publiczni" czy "Cast Away - poza światem".W sierpniu Player zaprasza na premierę chilijskiego thrillerao zaginionej nastoletniej aktywistce. Kolejną nowością serialową jest, brytyjsko-nowozelandzka produkcja kostiumowa. To historia o miłości, morderstwie i zemście osadzona w Nowej Zelandii podczas gorączki złota. W tym miesiącu Player zaprasza także na nowe odcinki piątego sezonuLato w Playerze to także moc propozycji dla młodych widzów. Już od 3 sierpnia w serwisie będzie można obejrzeć. To kolejną część hitowego filmu animowanego opartego na balecie "Jezioro łabędzie". Od 7 sierpnia w serwisie pojawią się także trzy części przygód pięcioletniej dziewczynki. Bohaterka - znana z książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak - pokazuje świat bliski każdej rodzinie. Tydzień później do platformy wejdzie. Młoda krowa Klara pragnie zostać sławną gwiazdą muzyki. Niestety nie wszyscy uważają, że ma talent... Kiedy trafia prosto z dużego miasta na farmę swojego ojca, czekają ją tam nie lada wyzwania. Pod koniec miesiąca - 28 sierpnia - Player zaprasza na. Zbyt dojrzała jak na swój wiek 10-latka - trafia pod opiekę babci, pełnej rezerwy fryzjerki Stine. Kobiety zostały na siebie skazane, ale nawiązuje się między nimi wyjątkowa więź. Wkrótce Stine doświadcza dużych, życiowych zmian, a dzielna Romy zrobi wszystko, by ją wesprzeć...