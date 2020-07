Kultowe seriale komediowe w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

• TVP VOD zaprasza do obejrzenia niezapomnianych polskich i brytyjskich komedii, które bawią do łez: "Wojny domowej", "Zmienników", "Allo Allo!" i "Hotelu Zacisze".

• W katalogu widzowie znajdą także pełne humoru pozycje z biblioteki Teatru Telewizji.

to jedna z najsłynniejszych fars produkcji BBC, która z klasą i dystansem wyśmiewa kraje zaangażowane w konflikt wojenny. Po równo dostaje się Niemcom, Francuzom, Anglikom i Włochom. Mamy tu całą gamę zagranych po mistrzowsku, wyrazistych postaci. Do tego świetne dialogi, grę słów i powiedzonka, które weszły do codziennego języka. Ten serial warto przypomnieć sobie choćby dla roli Gordena Kaye, który genialnie wciela się w postać Rene - właściciela restauracji próbującego współpracować zarówno z ruchem oporu jak i sprytnie układać się z niemieckimi oficerami. W ofercie TVP VOD widzowie znajdą pełne 9 sezonów jego perypetii.Nowością w katalogu jest serial- absolutna klasyka komedii, niedościgniony wzór dla twórców sitcomu, a zarazem autorskie dzieło i popisowa rola Johna Cleese'a. Najsłynniejszy z członków grupy Monty Pythona wciela się tu w postać złośliwego Basila, właściciela pensjonatu, który umila sobie życie wdając się w zatargi z gośćmi. Jego absurdalny humor pokochały miliony widzów na całym świecie - serial od ponad trzydziestu lat uznawany jest jedną z najlepszych komedii wszechczasów.W bibliotece TVP VOD nie brakuje także polskich akcentów. Bogaty pakiet komedii otwiera kultowy serial Jerzego Gruzy -.Ten niekwestionowany telewizyjny przebój opowiada o perypetiach nastolatków wchodzących w świat dorosłych oraz nie mogących za nimi nadążyć opiekunów - mistrzowsko zagranych przez Alinę Janowską, Irenę Kwiatkowską, Kazimierza Rudzkiego i Andrzeja Szczepkowskiego.W klasykę gatunku wpisują się także niepodrabialni. Jak wiele dzieł Stanisława Barei, także i ta komedia zawiera niezapomniane sceny i gagi obnażające tragikomiczną rzeczywistość PRL-u, widzianą zza szyby warszawskiej taksówki nr 1313 w kolorze "Safari". Mamy tu m.in. posąg Zwycięskiej Myszy Postępu i Tradycji czy egzotycznego tajskiego studenta Krashana Bhamaradżangę, ale przede wszystkim wspaniałe role Ewy Błaszczyk, Mieczysława Hryniewicza i Bronisława Pawlika.Sympatyków Teatru Telewizji z pewnością zainteresują dwie pozycje:. Spektaklnależy do Złotej Setki Teatru Telewizji. To jedna z najpopularniejszych sztuk Gabrieli Zapolskiej, a w niej niezapomniane kreacje Anny Seniuk, Wojciecha Pszoniaka i Jerzego Stuhra. Realistyczna, precyzyjnie skonstruowana historia trójkąta małżeńskiego to także pełna grozy i groteski gorzka komedia o ludziach niespełnionych. Natomiastto błyskotliwa i zabawna historia "miłości od pierwszego wejrzenia, zjawiska lekko zapomnianego, a jednak wciąż istniejącego...". Opowieść o uczuciu zrodzonym niespodziewanie pomiędzy dwójką singli "po przejściach", której twórcy nawiązują z wdziękiem i inteligencją do współczesnych komedii romantycznych. W przedstawieniu, w nowych aranżacjach, widzowie usłyszą kultowe piosenki "Kabaretu Starszych Panów" w wykonaniu Emilii Komarnickiej - Klynstra i Wojciecha Solarza.