Była dziennikarka radiowej Trójki Anna Gacek z podcastem "Rzeczy ulubione" w Audiotece

Łukasz Szewczyk

• Z nową audycją w Audiotece startuje Anna Gacek.

• Była dziennikarka Trójki porozmawia z gośćmi ze świata muzyki i kultury o ich "ulubionych rzeczach".

Anna Gacek prowadziła w Audiotece dwie muzyczne audycje - "Don't Give Up", w której opowiadała o piosenkach przynoszących nadzieję, stworzonych w momentach euforii. "Don't Give Up" był najchętniej słuchanym w pierwszej połowie 2020 roku podcastem Audioteki. Wcześniej w aplikacji pojawił się podcast "Sweet 90's" o muzyce z lat 90-tych.Nowa audycja Gacek "Rzeczy Ulubione" startuje już 6 sierpnia w Audiotece. Kolejne odcinki będą się ukazywać co tydzień w czwartek. Dziennikarka rozmawiać będzie z gwiazdami muzyki, sztuki i kultury o ich... ulubionych rzeczach. -- mówi dziennikarka.ak wyjaśnia, tytuł pochodzi od płyty Johna Coltrane'a "My Favorite Things", jednego z najważniejszych albumów w historii jazzu. Wybór nie jest przypadkowy. Jazz to sztuka improwizacji, a w tych rozmowach może zdarzyć się wszystko. Każdej audycji towarzyszyć będzie także playlista na Spotify autorki, a w niej wybory muzyczne gościa danego odcinka.Pierwszym gościem "Rzeczy Ulubionych" będzie Artur Rojek, bo to od rozmowy z nim powstał pomysł na podcast -- mówi dziennikarka. -- wyjaśnia. Drugą osobą zaproszoną przez Gacek będzie pisarka Katarzyna Bonda.Anna Gacek pracowała 19 lat w radiowej "Trójce". W marcu niespodziewanie zakończyła współpracę ze stacją, co spowodowało falę kolejnych odejść prezenterów. Ze współpracy z Polskim Radiem zrezygnował Wojciech Mann, a później Gaba Kulka, Jan Młynarski i Jan Chojnacki. Nowy podcast dostępny będzie w aplikacji Audioteka.pl. Przez 48 godzin od publikacji będzie dostępny za darmo dla wszystkich, a następnie dla członków Klubu Audioteki.