Liga Mistrzów na ekranach kin Helios

Łukasz Szewczyk

• Transmisje najbardziej prestiżowych rozgrywek piłkarskich zagoszczą ponownie na ekranach kin Helios

Kumulacja piłkarskich wydarzeń będzie naprawdę ogromna, tym bardziej, że kibice na całym świecie są już bardzo stęsknieni sportowych emocji na najwyższym poziomie, a obecny system rozgrywek zupełnie nie przypomina dotychczasowego schematu! W ciągu niecałych dwóch tygodni odbędzie się aż siedem pojedynków prawdziwych, europejskich gigantów. Wszystko to sprawi, że sierpień będzie najbardziej piłkarskim miesiącem od lat.Pary ćwierćfinałowe zostaną wyłonione już 8 sierpnia, kiedy to dograne zostaną mecze 1/8 finału. Wraz partnerem seansów - Telewizją Polsat - Helios będzie transmitować wszystkie spotkania od fazy ćwierćfinałowej (12 sierpnia), aż do wielkiego finału, który zostanie rozegrany w niedzielę, 23 sierpnia. Chociaż nie znamy jeszcze pełnej listy drużyn, które staną w szranki o wymarzony puchar, to po przebiegu dotychczasowych rozgrywek pewne jest to, że absolutnie nie zabraknie sportowego ducha walki na najwyższym poziomie!Helios zaprasza wszystkich fanów piłkarskich wrażeń na spotkania najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na wielkim ekranie. Bilety na transmisje meczów Champions League dostępne są w internecie oraz w kasach kin Helios w całej Polsce.