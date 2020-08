WP Pilot z aplikacją na Samsung Smart TV

Łukasz Szewczyk

• WP Pilot udostępnił nową aplikację dla użytkowników Samsung Smart TV.

• Aplikacja na oglądanie prawie 100 kanałów telewizyjnych na żywo.

W najnowszej odsłonie aplikacji na telewizory Samsung Smart TV poprawiono również zgłaszane wcześniej błędy oraz przygotowano bardziej przyjazny ekran zakupu. Nowe funkcjonalności aplikacji dostępne będą dla użytkowników korzystających z pakietu premium w WP Pilot. Tym samym dołączają one do dotychczasowych udogodnień, takich jak: wygodny widok główny z podglądem aktualnie trwających programów telewizyjnych dla wszystkich kanałów, które zawiera dany pakiet czy możliwość personalizowania listy ulubionych programów.Usługa jest dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera. Dzięki WP Pilot telewizję oglądać można także poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.W ofercie WP Pilot znajduje się ponad 90 kanałów telewizyjnych, m.in. ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest dostępnych w darmowym pakiecie. Kolejne pakiety to Starter Plus od 6,90 zł, Podstawowy od 22,90 zł oraz Rozszerzony od 34,90 zł.