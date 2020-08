TOP 5 najszybszych Roller Coasterów w Energylandii! Nr 2 to absolutny hit!

Materiał partnera

W Parku Rozrywki Energylandia spędzicie wspaniale czas i zaznacie niesamowitych emocji. Czeka tam wiele ekscytujących i zapierających dech w piersiach atrakcji. Energylandia to różnorodne kolejki i karuzele dla każdej grupy wiekowej, nawet dla dzieci już od 2. roku życia.

Numer 1: Hyperion - dla wyjątkowo odważnych

Numer 2: MOYA Formuła Roller Coaster - dla lubiących prędkość i przyspieszenie

Numer 3: Zadra - dla szukających maksymalnych emocji

Numer 4: Speed Water Coaster - dla lubiących wodne przygody

Numer 5: Mayan - idealny na sam początek

Na spragnionych mocniejszych wrażeń czeka najwyższy i najszybszy w Europie Mega Coaster Hyperion - 77 metrów wysokości i prędkość, która wynosi aż 142 km/h robią naprawdę niesamowite wrażenie. To jednak nie wszystko, bo przejażdżka zaczyna się od 80-metrowego spadku o nachyleniu 85°, na końcu którego wjeżdża się do podziemnego tunelu. Już w tym miejscu krzyki i wrzaski pasażerów są mocno słyszalne! Liczne zakręty, wzniesienia, fenomenalne dodatnie i ujemne przeciążenia sprawiają, że jest to kolejka dla prawdziwych fanów adrenaliny.Formuła to innowacyjny Launched Coaster z wyrzutem magnetycznym. Znajdziecie go w strefie MOYA Formuła, której uroczysta premiera odbyła się 11 sierpnia 2020 r. Przyspieszenie na tej kolejce jest ogromne - potrafi się rozpędzić do 100km/h w przeciągu 2-3 sekund! Jest to przejażdżka dla ludzi spragnionych wyjątkowych doznań - przeciążenia wynoszą od -1 do 4,5 g. Nie macie się jednak czego obawiać, bo ta kolejka, jak i wszystkie inne atrakcje spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Co więcej, według statystyk i najczęściej pojawiających się komentarzy na facebooku Energylandii to właśnie ten Roller Coaster jest idealny dla całych rodzin! Zarówno dla młodzieży jak i dorosłych!W Energylandii możecie odwiedzić również Smoczy Gród - strefę tematyczną otwartą w ubiegłym roku. Znajdziecie tam kilka nowych atrakcji, a przede wszystkim światową rekordzistkę... Zadrę! Jest to najwyższa na świecie hybrydowa kolejka, która zbudowana jest głównie z drewna. Osiąga prędkość 121 km/h i ma prawie 63 m wysokości. Spadek o nachyleniu 90°, 3 inwersje, genialne ukształtowanie oraz konstrukcja toru sprawią, że przejazd Zadrą zapamiętacie na bardzo długo!Niedaleko strefy wodnej Big Milk Water Park znajduje się powiązana tematycznie z tym obszarem wodna kolejka - Speed Water Coaster. Korzystając z tej atrakcji, najpierw w specjalnych wagonikach stylizowanych na małe łodzie wjedziecie windą na wysokość 60 m, po czym zjedziecie po pochylni osiągając prędkość 110 km/h. Te imponujące parametry wywołają na Was wspaniałe wrażenia, ale na tym jazda się nie kończy. Na samym końcu przejażdżki wagoniki wjeżdżają do kanału z wodą, która rozbryzguje się na wszystkie strony. Dzięki temu Wasze emocje zostaną lekko schłodzone.Roller Coaster Mayan to kolejna atrakcja w Strefie Ekstremalnej. Ta kolejka jest w Parku prawie od początku istnienia Energylandii i cały czas cieszy się ogromną popularnością. Podczas tej przejażdżki zostaniecie wciągnięci w wagonikach na wysokość 33 m, a następnie rozpędzicie się do 80 km/h. Te parametry wraz z licznymi inwersjami, zakrętami i innymi specjalnymi elementami toru sprawią, że będziecie mogli doświadczyć przeciążeń dochodzących aż do 5 g. To wszystko może przyprawić o pozytywny zawrót głowy nawet prawdziwych miłośników roller coasterów.Czy odważycie się podjąć wyzwanie i przejechać? Naprawdę warto, bo fenomenalne wrażenia i dreszczyk emocji są gwarantowane! Zaplanuj swój pobyt już dziś i odwiedź Park Rozrywki Energylandia! Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://energylandia.pl/ , a także zachęcamy do zakupu biletów on-line: https://ticket.energylandia.pl/ . Do zobaczenia w Energylandii!