Premiera "Top Model. Front Row" w Playerze!

Łukasz Szewczyk

• Widzowie Playera już mogą oglądać pierwszy odcinek nowej odsłony "Top Model. Front Row".

• To format, który zabierze widzów za kulisy modowego show "Top Model". Program poprowadzą byli finaliści - Karolina Pisarek oraz Jakob Kosel.

Po krótkiej przerwie "Top Model. Front Row" powraca do Playera. A wraz z nim finalista 5. edycji "Top Model" - Jakob Kosel. Tym razem, jednego z najbardziej obecnie rozchwytywanych modeli, wesprze koleżanka z programu, modelka i influencerka, a także zwyciężczyni ostatniej edycji "Ameryka Express" - Karolina Pisarek.W nowej odsłonie formatu przebojowy duet zabierze widzów jeszcze bliżej wydarzeń na planie. Karolina i Jakob będą towarzyszyli kandydatom do tytułu "Top Model" na każdym etapie - od castingów, poprzez bootcamp aż do końca ich przygody w programie. Nie będą się jednak tylko biernie przyglądać wysiłkom potencjalnych modeli i modelek. Poddadzą swoich następców niejednej próbie, a jurorów wezmą w krzyżowy ogień pytań. A jakby tego było mało, dodatkowo ujawnią sekrety, które skryją w sobie ściany domu modelek."Top Model. Front Row" to kolejna produkcja Player Original. Pierwszy sezon formatu zadebiutował w serwisie w 2018 r. W odróżnieniu od tamtego jednak, nowa odsłona składa się głównie z własnego, ekskluzywnego kontentu.Premiera nowego sezonu "Top Model. Front Row" w piątek 21 sierpnia w Playerze. Drugi odcinek trafi do serwisu kilka dni później - 26 sierpnia. Kolejne równolegle z emisją "Top Model".