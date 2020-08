Netflix na wrzesień: "Rozłąka", "Słowa pożegnania", "Ratched", "Park Jurajski: Obóz kredowy" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery września Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Rozłąka", "Rzymskie dziewczyny 3", "Słowa pożegnania", "Ratched" czy "Park Jurajski: Obóz kredowy"

Netflix - wykaz premier na wrzesień 2020 roku:

Wrzesień na platformie Netflix to sporo nowych produkcji serialowych. Już od 4 września. Emma Green dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi pozostawia męża i nastoletnią córkę.Kolejna propozycja to serial animowany dla dorosłychod 14 września), w którym małżeństwo imprezowych 20-latków próbuje zachować luz i spokój, gdy licznik przekracza trzydziestkę i rodzi im się dziecko.Z trzecim sezonem wracają(od 16 września). Chiara i Ludovica razem próbują odnaleźć swoje miejsce i poszukują miłości w ekskluzywnym rzymskim liceum.Wśród serialowych premier(od 17 września). Po śmierci męża kobieta odkrywa niespodziewane źródło energii i pasji. Ku zdziwieniu rodziny i przyjaciół zostaje zawodową autorką mów pogrzebowych.Z kolei serial(od 18 września) to pełen dramatyzmu prequel "Lotu nad kukułczym gniazdem", który skupia się na postaci siostry Ratched.Także od 18 września w ofercie Netflixa pojawi się animowany serial. Szóstka nastolatków biorących udział w obozie przygodowym musi współpracować, gdy dinozaury wywołują wielki chaos.Wśród filmowych premier Netflixa między innymi obraz(od 4 września). Kobieta mająca wątpliwości co do swojego partnera wybiera się w podróż na odległą farmę jego rodziców. Tam robi się naprawdę dziwnie.Kolejna filmowa premiera to(od 10 września). Dwa lata po makabrycznej nocy Cole przeżywa kolejny koszmar: liceum. A demony z przeszłości? Wciąż pragną krwi.Zadebiutuje także(od 16 września). Mężczyzna, który pragnie ocalić umierającą żonę, ucieka się do modlitwy -- i bardziej ekstremalnych rozwiązań. Mroczny dramat z udziałem Toma Hollanda i Billa Skarsgårda.Ciekawie zapowiada się też film(od 23 września). Kiedy znika jej matka, Enola -- siostra Sherlocka -- okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości.Nie zabraknie także pozycji dla najmłodszych. Wśród premier film(od 1 września). W tym interaktywnym odcinku specjalnym odkryjesz swoje powołanie w Korporacji Bobas.• od 1 wrześniaMeczFelipe Esparza: Bad DecisionsTru: Dzień PrzyjaźniDzieciak rządzi: Złapać bobasa• od 2 wrześniaFreaksChef's Table: BBQNieuczciwi miliarderzy: Indie• od 3 wrześniaMłody WallanderMiłość gwarantowanaAfonso Padilka: Dusza biedaka• od 4 wrześniaRozłąkaMoże pora z tym skończyćMustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej: Część 2• od 7 wrześniaRecord of YouthCzego nauczyła mnie ośmiornica• od 8 września#AliveSuper Gwiazdka: Sezon 2• od 9 wrześniaZrób porządek z The Home EditGwiazdeczkiDylemat społecznyLa Linea• od 10 wrześniaAtiye: Sezon 2Zwariowane serceOpiekunka: Demoniczna królowaJulie and The PhantomsKroniki Idhunu• od 11 wrześniaThe DuchessRodzinny Biznes: Sezon 2Tata poszukiwany• od 14 wrześniaClose Enough: Sezon 2• od 15 wrześniaKroniki taco: Część 2Michael McIntyre: ShowmanZamrożona nadzieja: Drugie życie EinzIzzy w świecie koali• od 16 wrześniaRzymskie dziewczyny: Sezon 3Pożeracz mięsa: Sezon 9Criminal: Wielka Brytania: Sezon 2Sing On! USAParamedykDiabeł wcielonyChallenger: Ostatni lot• od 17 wrześniaSłowa pożegnaniaGIMSDragon's Dogma• od 18 wrześniaRatchedGrillmasterzy w akcjiPark Jurajski: Obóz Kredowy• od 21 wrześniaPiosenka dla Latashy• od 22 wrześniaJack Whitehall: Podróże z moim ojcemChico: Małpka złota rączka: Sezon 3Mega Ekspres• od 23 wrześniaEnola Holmes• od 24 wrześniaSzefowie kuchni w akcji: Sezon 2• od 25 wrześniaThe School Nurse FilesSneakerheadsCountry-hopRohwedder: Jedność, zbrodnia i wolność• od 28 wrześniaWyjaśniamy: Czyj głos się liczy• od 29 wrześniaMichelle Buteau: Welcome to Buteautopia• od 30 wrześniaMorderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzinaod 1 września40 dni i 40 nocyAnnieArktykaAtak PanikiCzarownicaBayblade Burst TurboBullittPsy i koty: Odwet KittyKsiążę CzaruśKlątwa laleczki ChuckyDudley DoskonałyPrzyjaciele z klasąH: Sezony 1-4Heidi: Sezon 2Dom 1000 trupówJumanji: Przygoda w dżungliKarski i władcy ludzkościZ kamerą u Kardashianów: Sezony 3 i 4MoneyballO zwierzętach i ludziachPileckiRequiem dla snuGorączka sobotniej nocyStrzelecJaskiniaParszywa dwunastkaPojednanieDziewczyna we mgleDziewczyna moich koszmarówPraktykantThe RingNietykalniThe Wiggles: Tańcz, śpiewaj i ucz się z namiTop ChefTransformers: Akademia Rescue BotsYooHoo na ratunekod 3 wrześniaSky Tour: The MovieLEGO® PRZYGODA 2od 4 wrześniaMilion sposobów jak zginąć na zachodzieWielki i włochatyDiabełGrinchHolmes i WatsonJohnny EnglishJohnny English ReaktywacjaGliniarz w przedszkoluDuma i uprzedzeniePrawdziwa jazdaMustang z Dzikiej DolinyStretchZielona milaTeoria wszystkiegood 10 wrześniaSatira Heroes: Revenge of the Darknessod 11 wrześniaZabójcze maszynyBetty w Nowym Jorkuod 12 wrześniaKokainowy Rickod 15 wrześniaSnajperKobieta-KotPieskie popołudniePiątek 13-goW samym sercu morzaMad Max: Na drodze do gniewuList w butelceProsto w serceRzeka tajemnicObsesja zazdrościParanormal Activity 4Obecnośćod 17 wrześniaRzeźniaGęsia skórka 2od 18 wrześniaObrzydliwy dzień Koszmarnego Karolkaod 19 wrześniaCzego pragną mężczyźniod 25 wrześniaO psie, który wrócił do domuod 26 wrześniaInstant Familyod 28 wrześniaPola Londynuod 30 wrześniaPoacherGracz