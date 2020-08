Ruszyła pierwsza w Polsce platforma VOD z filmami górskimi

Łukasz Szewczyk

• Środowisko górskie wreszcie doczekało się dedykowanej platformy VOD, którą wypełnią filmy realizowane w najróżniejszych górskich masywach na całym świecie.

• Wśród dostępnych pozycji nie zabraknie też tych podróżniczych czy wręcz przygodowych, a wydarzeniem otwierającym działalność platformy będzie edycja online

Powstanie górskiej platformy VOD było wynikiem kilku czynników, z pozoru niezależnych od siebie. Pierwszym i najważniejszym był rzecz jasna aktualny stan rzeczy - do tej pory w Polsce nie było możliwości oglądania w jednym miejscu najważniejszych filmowych produkcji realizowanych w górach. Były one dostępne, i to tylko w części, na różnych platformach streamingowych czy serwisach VOD. Platformawychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom nie tylko pasjonatów gór, ale również użytkowników internetu.- mówi Sebastian Dziurdzikowski, dyrektor zarządzający platformy FilmyGorskie.pl.Baza filmów i materiałów dostępnych na platformie będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe pozycje. Będą to nie tylko filmy, ale też wywiady czy warsztaty, których wspólnym mianownikiem będzie działalność człowieka w górach. Filmy nie będą jednak ograniczały się wyłącznie do produkcji traktujących o górach najwyższych - celem platformy jest również propagowanie turystycznego eksplorowania regionów w lokalnym ujęciu i aktywnego trybu życia.Za pośrednictwem platformy transmitowane będą również ważne dla górskiego środowiska wydarzenia. Pierwszym z nich będzie 25. edycja najważniejszego filmowego festiwalu w Europie - Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady , który jak co roku zorganizowany zostanie w Lądku-Zdroju.- mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.Stacjonarna edycja festiwalu odbywać się będzie od 11 do 20 września 2020 roku. Edycja online rozpocznie się również 11 września, natomiast niektóre materiały dostępne będą aż do 24 września. Wśród nich znajdą się 24 filmy (w tym również światowe, europejskie i polskie premiery), transmisje festiwalowych wydarzeń oraz rozmowy z twórcami.Cena karnetu umożliwiająca obejrzenie wszystkich filmów, wydarzeń i rozmów wynosi 99 złotych. Dostępne są natomiast pakiety zawierające wyłącznie filmy lub wydarzenia i wywiady z filmowcami. Cena każdego z tych pakietów wyniku już tylko 59 złotych. Dodatkowo organizatorzy przygotowali także specjalny karnet festiwalowicza, który oprócz dostępu do materiałów online zawiera gadżety i kody dostępowe do serwisów partnerów.Pierwsza w Polsce platforma VOD dedykowana filmom górskim powstała się dzięki grantowi w ramach programu: Dyplomacja Publiczna 2020 - nowy wymiar, udzielonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.