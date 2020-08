Wrzesień w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na wrzesień 2020, dzień po dniu

• Nowe seriale m.in. ]"Wychowane przez wilki", ]"Tacy właśnie jesteśmy", ]"Dzień trzeci", ]"Des"

• Premiery filmowe m.in. "Bad Boys For Life", "Anna", "Rambo: Ostatnia krew", "Królowe zbrodni", "Test na przyjaźń", "Elity z wybrzeża"

Pełny wykaz premier HBO GO - wrzesień 2020 (dzień po dniu):

Wrzesień w HBO GO rozpocznie się od nowości filmowych i serialowych. Będą wśród nich nowy serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Inną nowością czekającą na użytkowników będzie serial HBO, którego twórcą jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino.to będzie opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Kolejną premierą września będzie pełen tajemnic miniserialz Judem Law oraz Naomie Harris w rolach głównych. Produkcja ta składać się będzie z dwóch części: "Lato", w której poznamy losy Sama, oraz "Zima", śledzącej losy Helen. Dla miłośników historii kryminalnych przygotowana została również premiera miniserialu z Davidem Tennantem w roli głównej.przedstawi historię seryjnego mordercy chłopców i młodych mężczyzn, który został złapany po tym, jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykającą się kanalizacją.Wśród nowości na nachodzący miesiąc znajdą się też dwie produkcje HBO Europe. Jedną z nich będzie ekranizacja powieści Fernando Aramburu, czyli tocząca się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat opowieść osadzona w Kraju Basków. Przedstawi ona historię opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Kolejną natomiast będzie- sześć uznanych sztuk teatralnych przeniesionych na ekran przez czołowych hiszpańskich filmowców.Z kolejnymi sezonami powrócą do serwisu HBO GO także takie produkcje, jak:, czyli obyczajowa opowieść o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat, oraz- serial sensacyjny podążający za młodym analitykiem CIA, który po tym, jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę. Z ostatnim sezonem wróci też serialWe wrześniu nie zabraknie w HBO GO także nowych propozycji filmowych. Fani kina akcji będą mogli spędzić czas w towarzystwie Willa Smitha i Martina Lawrence'a, którzy wracają w kolejnej części kinowego hitu o agentach do zadań specjalnych. Innymi nowymi tytułami będą też, czyli najnowszy film Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB, oraz, w którym Sylvester Stallone po raz kolejny musi zmierzyć się z trudnym zadaniem. Kolejną premierą będzie film z Melissą McCarthy, Tiffany Haddish oraz Elisabeth Moss w rolach głównych -. Przedstawi on historię kilku kobiet, żon gangsterów odsiadujących wyroki więzienia, które pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell's Kitchen. Fan i serialu Euforia będą mogli natomiast zobaczyć Barbie Ferreirę w kolejnej roli, tym razem w filmieopowiadającym o ambitnej siedemnastolatce, która musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży. A dla widzów, którzy będą mieli ochotę na odrobinę śmiechu czekać będzie premiera nowego komediowego projektu HBO, który w satyryczny sposób przedstawi współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny. Zobaczymy w nim m.in. Bette Midler, Sarah Paulson czy Issę Rae.Nowe premiery przygotowane zostały też dla najmłodszych widzów. Będą wśród nich zarówno pełnometrażowe filmy animowane, jak i seriale o pociesznych bohaterach. Na początku miesiąca do serwisu dodany zostanie, czyli nagrodzona Złotym Globem i wyróżniona nominacją do Oscara opowieść o pokryty futrem olbrzymie, który prosi znanego odkrywcę o pomoc w znalezieniu dawno zaginionych krewnych. Kolejny będzie m.in. film animowanyprzedstawiający historię dwóch braci, którzy za pomocą magii pragną przywołać do życia swojego ojca. Nowe seriale dla najmłodszych to między innymio niewielkim i figlarnym psie, który co rusz musi ratować swoich przyjaciół z jakiejś opresji, oraz, czyli perypetie małego szopa pracza, który udając kota, znajduje schronienie w posiadłości bogatej, starszej pani. Swoją nową właścicielkę udaje mu się oszukać, ale nie jej czujnego psa.Na amatorów kina dokumentalnego czekają kolejne nowości. Będzie to dwuczęściowy film dokumentalny w reżyserii nagrodzonego Oscarem Alexa Gibney'a. Jest on poświęcony ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Kolejnym będzie- dokument przedstawiający historię wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.• 1 wrześniaTurbulencje II, odc. 1-13 (cały sezon)Luther, odc. 1-6 (powrót)1 listopadaBlokadaCiszaGdzie indziejKrzywa Wieża w PizieMiłość bez ustawkiNaklejkaRaju nie maStary, kocham cięSylviaŻony ze StepfordNiebiańskie piekłoMamy to na taśmie• 2 wrześniaZadzwoń do mamy• 3 wrześniaSprawa ColliniegoMarsz weselny: Powrót mojego chłopaka• 4 wrześniaTrzy dni Kondora II, odc. 1-10 (cały sezon)Wychowane przez wilki, odc. 1-3Ben 10 IV, odc. 1-20AszuraRebeliaNa planie• 5 wrześniaBlindspot: Mapa zbrodni V, odc. 1-11 (cały sezon)Pokój 104 IV, odc. 7PraziomekŻegnaj, mój synu• 6 wrześniaAnnaUwaga: DzieciFOMO: Udostępniasz i rządziszEksperyment Belko• 7 wrześniaPrzysięga, odc. 3Kraina Lovecrafta, odc. 4Axios III, odc. 12Lęk pierwotny• 10 wrześniaIgrając z ogniem• 11 wrześniaWychowane przez wilki, odc. 4-5Mocny Mike, odc. 41-77Test na przyjaźńOdmieńcyNa planie• 12 wrześniaPokój 104 IV, odc. 8Lola• 13 wrześniaScena 0, odc. 1-6 (cały sezon)Czy mi kiedyś wybaczysz?Detektyw AretaElity z wybrzeżaNaprzód• 14 wrześniaPrzysięga, odc. 4Kraina Lovecrafta, odc. 5Prezydent z kreskówki III, odc. 10• 15 wrześniaDzień trzeci, odc. 1Tacy właśnie jesteśmy, odc. 1Des, odc. 1• 16 wrześniaDes, odc. 2• 17 wrześniaDes, odc. 3Koszmarny wynajmujący• 18 wrześniaWychowane przez wilki, odc. 6-7Pat i świat, odc. 1-39The Grudge: KlątwaNa planie• 19 wrześniaPokój 104 IV, odc. 9Moje myśli są cicheKryptonim U.N.C.L.E.• 20 wrześniaRambo: Ostatnia krewCo przyniesie jutroInicjały SG• 21 wrześniaPrzysięga, odc. 5Kraina Lovecrafta, odc. 6Prezydent z kreskówki III, odc. 11Axios III, odc. 13CJ7Nevia• 22 wrześniaDzień trzeci, odc. 2Tacy właśnie jesteśmy, odc. 2• 24 wrześniaWorld Trade Center• 25 wrześniaAgenci chaosu, odc. 1-2Wychowane przez wilki, odc. 8-10Taffy, odc. 1-39PrzyjacielDzielnica LakeviewNa planie• 26 wrześniaPokój 104 IV, odc. 10FaworytaAliceKrólowe zbrodni• 27 wrześniaPatria, odc. 1-2Bad Boys For LifeDomek w górachSun• 28 wrześniaPrzysięga, odc. 6Kraina Lovecrafta, odc. 7Prezydent z kreskówki III, odc. 12Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 24Ciemna strona miastaSuma wszystkich strachów• 29 wrześniaDzień trzeci, odc. 3Tacy właśnie jesteśmy, odc. 3• 30 wrześniaDurrellowie, odc. 1-6 (cały sezon, powrót)