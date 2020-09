Rusza CDA Cinema. Kino bez limitu w CDA Premium

Łukasz Szewczyk

• CDA przy współpracy z Media4Fun otwiera CDA Cinema. Na CDA Premium, w każdy czwartek o godzinie 18.00, będą miały polską premierę najnowsze produkcje kinowe.

• CDA Cinema to odpowiedź na istotne zmiany zachodzące na rynku dystrybucji kinowej i filmowej.

CDA Cinema to rozszerzenie tradycyjnej usługi sVOD oferowanej przez CDA. W ramach CDA Cinema udostępniane będą filmy, które dotąd nie były jeszcze pokazywane w Polsce. W każdy kolejny czwartek, o godzinie 18.00, będą prezentowane nowe tytuły.CDA Cinema otworzy szwedzki thriller "Seryjny morderca" w reżyserii nominowanego do Oscara Mikaela Hafstroma. Film opowiada historię dziennikarskiego śledztwa demaskującego jeden z największych skandali sądowych w Szwecji związanych z chorym psychicznie Thomasem Qucikiem, który przyznał się do popełnienia kilkudziesięciu makabrycznych zbrodni. Premiera już w najbliższy czwartek, czyli 3 września, godzina 18.00.- mówi Jarosław Ćwiek, Prezes Zarządu CDA S.A.- dodaje Justyna Troszczyńska, Media4Fun.W najbliższych tygodniach premiery w CDA Cinema będą miały filmy z wielu gatunków. Na widzów będzie czekać zarówno pokazane z rozmachem kino historyczne "Król Niewiernych", jak i doskonale przyjęty na festiwalach i porównywany przez widzów do żeńskiej odpowiedzi na Daredevil brytyjski thriller "(Nie)dobra kobieta". Nie zabraknie również filmów dla całej rodziny, na przykład "Kochając Grace" - romantyczna historia z Mattem Dillonem w jednej z głównych ról.