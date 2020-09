Premierowe seriale, programy rozgrywkowe, kulisy i kinowe hity. Jesienna oferta Ipli

Łukasz Szewczyk

• Jesienna ramówka Polsatu w serwisie Ipla

Użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej IPLA mogą już oglądać nowe, powakacyjne odcinki swoich ulubionych seriali. Dostęp nawet do 7 dni przed premierą telewizyjną zapewni pakiet IPLA PREMIUM. Wśród jesiennych propozycji widzowie znajdą m.in. cieszące się od 8 lat ogromną popularnością, do obsady których dołączył Paweł Małaszyński. Co wydarzy się w 16. sezonie? Przed "Przyjaciółkami" kolejne wyzwania, trudne życiowe decyzje, ale również wiele wspaniałych chwil i wzruszających momentów.Wśród pozostałych propozycji znalazły się:, a także cieszące się olbrzymim zainteresowaniem widzów produkcje kanału TV4:orazRównolegle z emisją w telewizji, w IPLI pojawiły się premiery show Telewizji Polsat z nowej, jesiennej ramówki. Wśród nich hit na skalę światową -. W drugiej edycji grupa młodych, wysportowanych i atrakcyjnych uczestników ponownie przeniesie się na egzotyczną wyspę, by tam szukać swej drugiej połówki. Odcinki dostępne będą codziennie, od poniedziałku do niedzieli (bez sobót) o godz. 22.05. Przedpremierowe odcinki show będzie można zobaczyć już o 20.00 w dniu emisji w pakiecie IPLA Premium.W każdy wtorek, o godz. 20.05 granice ludzkiej wytrzymałości przekraczać będą uczestnicy. Czy w drugim sezonie wyłoniony zostanie pierwszy polski Ninja? Aby zdobyć tytuł i nagrodę w wysokości 150 000 złotych, uczestnicy mają do pokonania wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Do tej pory udało się to tylko 9 śmiałkom na świecie.Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróciła XI edycja-tanecznego show, które rozpala od emocji i wrażeń, gdzie rywalizacja miesza się ze wzruszeniem i łzami szczęścia. Emisja w każdy piątek o godz. 20.05.Za nami też premiera 13. sezonu programu. Zmagania uczestników wcielających się w gwiazdy sceny muzycznej emitowane będą w każdą sobotę o godz. 22.05.W jesiennej ramówce nie zabraknie również potężnej dawki śmiechu. Programy kabaretowe, a wśród nich nowość -oraz znane już -, pojawią się tradycyjnie w niedziele oraz dodatkowo - w środy.Jak co sezon, z myślą o swoich widzach, IPLA przygotowuje takżepowstawania seriali i programów oraz wywiady z aktorami. Są one dostępne w serwisie bezpłatnie jako dodatkowa porcja rozrywki z ulubionymi gwiazdami i bohaterami programów.Oprócz ulubionych seriali i produkcji Telewizji Polsat dostępnych wcześniej niż w TV, w pakiecie IPLA PREMIUM widzowie znajdą także tysiące polskich i zagranicznych filmów, w tym kinowe hity: m.in., a także rozrywkę, informacje, publicystykę i treści popularnonaukowe. Wszystko to bez reklam, w jednym wygodnym pakiecie.