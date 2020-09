Dużo nowość w jesiennej ofert TVP VOD

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVP VOD

• W ofercie nowe ekscytujące filmy i seriale, nagradzane dokumenty, unikatowe archiwalia, a także rozrywkę w najlepszym wydaniu.

Interesująco zapowiada się nowy serial "- debiut kostiumowy Bodo Koxa. Inspirowana faktami akcja skupiona jest wokół wydarzeń związanych z wykonywaniem wyroków przez działający w czasie II wojny światowej warszawski oddział kontrwywiadu Armii Krajowej.Gorących emocji z pewnością dostarczyz Aldoną Orman, a także Małgorzatą Sadowską, Michałem Chorosińskim i dwiema uczestniczkami "Sanatorium miłości": Niną Busk i Wiesią Kwiatek. Serial zabawnie i nietuzinkowo splata historie personelu i gości prywatnego ośrodka wypoczynkowego.Z międzynarodowych nowości serialowych zobaczymy także kryminały obyczajoweoraz, będącą kolejną częścią produkcji "Zemsta o jasnych oczach".Nie zabraknie również(m.in. "M jak miłość", "Komisarz Alex", "Leśniczówka", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Przysięga", "Elif", "Więzień miłości"), dostępnych przed premierą, jak również poniedziałkowych transmisji premier Teatru Telewizji.Miłośnicy dobrej rozrywki będą mogli kibicować uczestnikom nowych programówi teleturniejów.z prowadzącą Idą Nowakowską to pełen energii, przeczący stereotypom talk-show odkrywający wiedzę o Nowym Świecie. Gośćmi programu są Amerykanie mieszkający w Polsce oraz polskie gwiazdy. "Anything goes. Ale jazda!" rozśmieszy do łez - widzowie będą obserwować celebrytów i komików podejmujących rozmaite wyzwania na ...pochylonym planie pod kątem 22,5 stopni.przybliżą kuchnię i kulturę mniejszości etnicznych i narodowych mieszkających na terenie Polski.to emocjonująca rozgrywka o duże pieniądze, największe hity, znakomita zabawa i momenty pełne wzruszeń! W tym programie poznamy gwiazdy i ich korzenie - miejsca i ludzi, którzy mieli wpływ na ich życie.to z kolei ekscytujący teleturniej historyczny, którego gospodarzami są Przemysław Babiarz i Maciej Kurzajewski. Każdy odcinek to jeden temat i jeden zwycięzca.Jesieniącieszące się największą popularnością wśród widzów, m.in.: "The Voice of Poland", "Rolnik szuka żony", "Koło fortuny", "Va banque", "Krzyżówka", "Familiada", "Postaw na milion".TVP VOD poszerzy także. Jesienne nowości otwierają, m.in. dokumenty "Dzikie metropolie", "Alpejskie opowieści o przetrwaniu", "Tropikalne wyspy świata", seriale "Summer Of Rockets", ekranizacja Emila Zoli - "The Paradise", a także Undercover (z Sophie Okonedo).będzie można obejrzeć m.in. seriale "Z krwi i kości" z Imeldą Staunton"Wyznanie" z Martinem Freemanem, "Targowisko próżności", niepokazywany na antenie TVP trzeci sezon "Wiktorii", szeroki wybór ekranizacji Jane Austen: "Opactwo Northanger" z Felicity Jones, "Emmę", "Mansfield Park" z Billie Piper i "Wichrowe wzgórza" z Tomem Hardym i jego żoną Charlotte Riley.Swoich premier doczekają się także wyjątkowe: "Powiedz tak lub nie" - o kontakcie z leżącym w śpiączce chłopcem, "Papcio Chmiel"- o postaci Henryka Jerzego Chmielewskiego, twórcy m.in. serii przygód Tytusa, Romka i A'Tomka, "Wieloryb z Lorino" - o codzienności mieszkańców Półwyspu Czukockiego i polowaniach na walenie oraz "Efekt motylka" - o niezwykłej solidarności tysięcy ludzi, ratujących dziewczynkę chorą na nieuleczalną chorobę.Miłośnicyz pewnością docenią m.in. niezapomniane i ponadczasowe tytuły: "Ziemia obiecana", "Alternatywy 4", "Matki żony i kochanki" czy kultowe filmy: "Hydrozagadka", "Wniebowzięci", "Zawrócony", "Big Bang".