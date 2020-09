Jesienne wydarzenia w Energylandii - kiedy warto pojechać?

Materiał partnera

W Energylandii każdy, bez względu na wiek znajdzie coś dla siebie, bo Park Rozrywki składa się z kilku różnorodnych stref zabawy. W Bajkolandii czekają aż 23 atrakcje dla dzieci od 2 roku życia. Z kolei w strefie Familijnej znajdziecie 17 przejażdżek dla całej rodziny. Dla spragnionych mocniejszych wrażeń jest specjalna strefa Ekstremalna składająca się z 10 atrakcji. To właśnie w niej znajduje się najwyższy i najszybszy w Europie Mega Coaster - Hyperion. Smoczy Gród to kolejna strefa tematyczna, w której znajdziecie kilka nowych atrakcji, a przede wszystkim Zadrę - najwyższą na świecie hybrydową kolejkę zbudowaną głównie z drewna. Jesteście gotowi na tyle atrakcji? To jednak nie wszystko, bo w Energylandii na jesieni będą na Was czekały ciekawe pory tematyczne.w Energylandii trwa wyjątkowy okres - Oktoberfest. W tym czasie strefa Smoczy Gród zyska nowy wystrój w stylu monachijskim. Będzie to prawdziwe święto miłośników złocistych trunków, ale również pysznego grillowanego jedzenia. Specjalna scenografia, bawarskie stroje i wspaniała muzyka stworzą niesamowity klimat Oktoberfestu. To idealna okazja, aby spróbować nowych, smakowitych potraw, a także wyśmienitych napojów.Energylandia powita Was w złotych, jesiennych kolorach. Cały park zostanie bajecznie udekorowany, a między alejkami pojawią się wyjątkowe aranżacje. W tym sezonie do Parku sprowadzono! To dzięki nim, a także dzięki wspaniałym stylizacjom animatorów poczujecie niepowtarzalny klimat polskiej, złotej jesieni. W Energylandii jesień nie jest szara, ponura i nudna, ale kolorowa i fascynująca. Przekonajcie się sami!Na koniec sezonu, w okresieEnergylandia zamieni się w Miasteczko Halloween! Będziecie mogli podziwiać wyjątkowe dekoracje, które przeniosą Was w mroczny i fascynujący czas Halloween. Prawdziwych emocji dostarczą efektownie przebrani animatorzy, którzy przybiorą nieco upiorne oblicza. Nie ma się jednak czego bać! Oprócz wspaniałych atrakcji czekać będą na Was dodatkowe, tematyczne zabawy, konkursy i animacje, a także mnóstwo niespodzianek. Pamiętajcie o tym, że na terenie całego Parku będziecie mogli zobaczyć różne! Ta ogromna liczba przyprawia o zawrót głowy, więc powinniście je koniecznie zobaczyć.Dodatkowo, na zakończenie Halloween Time Energylandia zaprasza na szaloną zabawę podczas Halloween Night! To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego nasi przebrani animatorzy zrobią wszystko, żeby tego dnia Was trochę postraszyć. Oczywiście nie zabraknie tematycznych zabaw, konkursów i pokazów. Klimat Energylandii całkowicie się odmieni - będzie na pewno upiornie, ale Wy będziecie zachwyceni. A to wszystko już- tego dnia bawimy się. Ponadto, jeśli tego dnia przyjdziesz do Parku przebrany to otrzymasz bilet za pół ceny! Warunkiem zakupu takiego biletu jest całkowite przebranie się od stóp do głów. Liczymy na Waszą kreatywność! To dzięki Wam zabawa w Energylandii tego dnia może być jeszcze ciekawsza.Bilety można kupić w kasach i on-line: https://ticket.energylandia.pl/ We wrześniu Energylandia czynna będzie od czwartku do niedzieli, znów w październiku od piątku do niedzieli. Po wakacjach obowiązywać będą także nowe godziny otwarcia od 10:00 do 18:00! Dokładny kalendarz dostępny jest na stronie internetowej: https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/