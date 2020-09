Serialowe premiery HBO i HBO GO: "Tacy właśnie jesteśmy", "Dzień trzeci", "Des" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W serwisie HBO GO dostępne są pierwsze odcinki nowych seriali HBO "Tacy właśnie jesteśmy" autorstwa Luki Guadagnino i "Dzień trzeci" z Judem Law oraz Naomie Harris.

• Premierę ma także oparty na faktach miniserial kryminalny "Des" z Davidem Tennantem w roli głównej.

"Tacy właśnie jesteśmy" w HBO i HBO GO / Fot. HBO

Serial HBO "Dzień trzeci" / Fot. HBO

Mini serial :Des" / Fot. materiały prasowe

(We Are Who We Are) to serial HBO o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Serial mówi o przyjaźni, pierwszej miłości i poszukiwaniu własnej tożsamości, jednocześnie pokazując całą paletę radości i trosk związanych z byciem nastolatkiem. Produkcja przedstawia historię, która mogłaby się wydarzyć w każdym miejscu na świecie, ale w tym przypadku rozgrywa się na małym kawałku Ameryki we Włoszech.Scenarzystą oraz reżyserem serialu, pełniącym także obowiązki showrunnera oraz producenta wykonawczego, jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino. W produkcji występują m.in: zdobywczyni Złotego Globu Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier oraz Sebastiano Pigazzi.Pierwszy odcinek serialu już jest dostępny w HBO GO, a jego emisja na antenie HBO zaplanowana została na wtorek (od 15 września) o godz 21:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień, we wtorki. Serial liczy 8 odcinków.(The Third Day) to tajemnicza opowieść, w której w głównych bohaterów wcielają się Jude Law i Naomie Harris, a partnerują im Katherine Waterston, Emily Watson i Paddy Considine. Miniserial podzielony jest na dwie części - "Lato" i "Zimę". Głównym bohaterem pierwszej trzyodcinkowej części jest Sam (Jude Law), który przyjeżdża na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Tam poznaje jej mieszkańców, gotowych na wszystko, aby zachować kultywowane od pokoleń tradycje. Autorem scenariusza do części "Lato" jest Dennis Kelly (Utopia), a wyreżyserował ją Marc Munden (Ulubieńcy publiczności).Akcja "Zimy" rozwija się przez trzy kolejne odcinki. Główna bohaterka, Helen (Naomie Harris), jest kobietą o silnym charakterze, która zawsze trzyma się na uboczu. Na wyspę przyjeżdża w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania, ale jej obecność ma nieprzewidziane konsekwencje i sprawia, że zacierają się granice między fikcją i rzeczywistością. Autorami scenariusza części "Zima" są Kit De Waal, Dean O'Loughlin i Dennis Kelly. Za reżyserię tej części odpowiada Philippa Lowthorpe.Pierwszy odcinek miniserialu już jest dostępny w HBO GO, a jego emisja na antenie HBO zaplanowana została na wtorek (od 15 września) o godz 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień, we wtorki. Serial liczy 6 odcinków.przedstawi historię seryjnego mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn, a został złapany po tym, jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykającą się kanalizacją.Opowiedziany z punktu widzenia trzech mężczyzn - Dennisa Nilsena (David Tennant), detektywa Petera Jaya (Daniel Mays) oraz biografa Briana Mastersa (Jason Watkins) - serial bada osobiste i zawodowe konsekwencje kontaktu z seryjnym mordercą. Nilsen mordował chłopców i młodych mężczyzn w swoim mieszkaniu od 1978 do 1983 roku. Przez pięć lat działał niezauważony i dopiero, gdy inspektor Peter Jay został wezwany na Cranley Gardens 23 w dniu 9 lutego 1983 roku, aby zbadać sprawę fragmentów ludzkiego mięsa i kości zatykających kanalizację, policja zdała sobie sprawę, że ma w rękach seryjnego mordercę.Trzyczęściowy dramat, który koncentruje się na jednej z najbardziej niesławnych spraw kryminalnych w historii Wielkiej Brytanii, która dotyczyła seryjnego mordercy Dennisa Nilsena. W jego rolę wciela David Tennant, a obok niego występują Daniel Mays, Jason Watkins, Ron Cook oraz Faye McKeever. Reżyserem produkcji jest Lewis ArnoldPierwszy odcinek miniserialu już jest dostępny w HBO GO od rana. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć w następujących po sobie dniach - drugi już jutro, 16 września, a trzeci w czwartek, 17 września.