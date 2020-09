Netflix na październik: "Gambit królowej" z Dorocińskim, "Star Trek: Discovery 3", "Boże Ciało" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery października Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Gambit królowej", "Star Trek: Discovery 3", "Boże Ciało", "Nawiedzony dwór w Bly", "Alienista: Anioł ciemności", "Somebody Feed Phil"

Netflix - wykaz premier na październik 2020 roku:

Październik na platformie Netflix to wysyp własnych produkcji serialowych. Wśród nich(od 9 października). Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" przedstawia kolejną część antologii: romantyczną gotycką historię o duchach na podstawie powieści Henry'ego Jamesa.W trzecim sezonem powraca(od 16 października). W tym sezonie załoga statku Discovery rzeczywiście dotrze tam, gdzie nie dotarł jeszcze nikt: 930 lat w przyszłość. W międzyczasie w Federacji zaszły pewne zmiany.Wśród nowości(od 22 października). Izzy wraca do Portlandu, aby odkryć, że pod jej nieobecność życie nie stało tam w miejscu.Kolejna propozycja to(od 22 października). Minął rok. Sara prowadzi teraz własną agencję detektywistyczną, która otrzymała zadanie odnalezienia porwanej córki hiszpańskiego konsula.Wśród oryginalnych premier pojawi się też serial(od 23 października). Amerykański stan Kentucky, lata 50. XX wieku. Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.(od 30 października) walka o ziemię w nadmorskim włoskim miasteczku dobiega końca. Złoczyńcy są jednak dobrze przygotowani do ostatniej rozgrywki.W czwartym sezonie serii(od 30 października) Phil Rosenthal, twórca serialu "Wszyscy kochają Raymonda", podróżuje po świecie, poznając kuchnie i kultury San Francisco, Singapuru, Hawajów i wielu innych miejsc.Wśród filmowych premier Netflixa między innymi obraz(od 21 października) Młoda małżonka wprowadza się do okazałej rezydencji męża i odkrywa, że musi walczyć o pozycję z cieniem dawno zmarłej pierwszej żony, która nadal jest panią tego domu.Filmową premierą jest też(od 16 października). Film ukazuje głośną sprawę sądową organizatorów pokojowego protestu na Konwencji Demokratów w 1968 r., który przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową.Dla najmłodszych przygotowano animowany musical(od 23 października) o dziewczynce, która buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca. Reżyseruje słynny animator, Glen Keane.Wśród premier filmów dokumentnych(od 4 października). Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości.W ramówce pojawi się• od 1 październikaOktoberfest: Piwo i krewDobrego dnia, VeronicoAll because of youCarmen Sandiego: Sezon 3Fatalna czarownica: Sezon 4• od 2 październikaEmily w ParyżuPoważni ludzieWampiry kontra BronksWięźZajmiesz się nim?ÒlòtūréDick Johnson nie żyjeTut Tut Autka: Halloween w Pagórkowie• od 4 październikaDavid Attenborough: Życie na naszej planecie• od 6 październikaSuper Gwiazdka: Halloweenowa bohaterka• od 7 październikaKu jezioruHubie ratuje Halloween• od 9 październikaCiche studiaNawiedzony dwór w Bly40-letnia raperkaSzybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 2Dzieciaki straszaki: Dzień Wszystkich Potworów• od 11 październikaStranger: Sezon 2• od 12 październikaKipo i Dziwozwierze: Sezon 3• od 13 październikaW chacie Berta KreischeraOktonauci i Wielka Rafa Koralowa• od 14 październikaBLACKPINK: Light Up the Sky• od 15 październikaDystans społecznyPoradnik łowczyni potworówLove Like the Falling RainRazem dla Roony•od 16 październikaRewolucjaKtoś musi umrzećStar Trek: Dsicovery: Sezon 3Grand ArmyDomy na miarę marzeńProces Siódemki z ChicagoPsia Akademia: Sezon 2Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 3• od 19 październikaNiewyjaśnione tajemnice: Część 2• od 20 październikaMagiczny autobus znów rusza w trasę: Pani Loczek razy trzy• od 21 październikaMojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać - zaprasza David LettermanRebeka• od 22 październikaAlienista: Anioł CiemnościYou Me Her: Sezon 5Padlina• od 23 październikaRuchPorwanaBarbarzyńcyGambit królowejWyprawa na księżyc• od 27 październikaSarah Cooper: Everything's FineGuillermo Vilas: Sprawiedliwy wynikChico: Małpka złota rączkaBlood of Zeus• od 28 październikaRandki od świętaTajemnice grobowca w Sakkarze• od 30 październikaSomebody Feed Phil: Sezon 4Czyj to dom?Dzień Pańskiod 1 październikaAnnabelleKoszmar z ulicy WiązówBakugan: Battle PlanetBu! Madea i HalloweenBu! Madea i Halloween 2Book of SunKod Lyoko: Sezon 1Kod Lyoko: Sezon 2Kod Lyoko: Sezon 3Kod Lyoko: Sezon 4Cold HarbourCZARNY MERCEDESNiepokójFamiliar WifePostrach nocyChwałaHalloweenZaborcza miłośćDwa miliony dolarów napiwkuWładca ParyżaPokojówka na ManhattanieOctavSmętarz dla zwierzakówSzeregowiec RyanSpider-Man UniwersumStan I OllieSzkoła czarownicBękarty diabłaod 2 październikaThe 100od 6 październikaEscape RoomFaceci z misjąod 9 październikaThe 100od 10 październikaDoomod 13 październikaBoże ciałood 14 październikO mnie się nie martwod 15 październikaArrow: Sezon 7Wspaniały błękitny świat: Jak rozwiązać kryzys wodnyod 17 październikaJack Ryan: Teoria chaosuTo już jest koniecod 20 październikaFukrey Boyzzzod 23 październikaCzas na miłośćCzas Apokalipsy: PowrótApollo 13Bridget Jones: W pogoni za rozumemRaj dla parDeath Race: Wyścig śmierciNa pewno, być możeChłopaki z sąsiedztwaDoomsdayHopBękarty wojnyTo skomplikowaneSzczękiKick-Ass 2Niania i wielkie bumSąsiedziNotting HillNiepamięćWyrolowaniSerenityAs w rękawieWybór ZofiiNoc oczyszczenia: AnarchiaZbuntowana księżniczkaod 27 październikaGdyby ulica Beale umiała mówićWięzień nr 1od 29 październikaGigantozaurod 30 październikaMaria, królowa Szkotów