Październik w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

• Wszystkie premiery HBO GO na październik 2020, dzień po dniu

• Nowe seriale m.in. "Miasto niedźwiedzia", "od nowa","Na poboczu", Inni rodzice" nowy sezon "The Walking Dead"

• Premiery filmowe m.in. "mroczne wody", "21 mostów", "Ucieczka z Pretorii", "Małe kobietki", "Ślicznotki"

Pełny wykaz premier HBO GO - październik 2020 (dzień po dniu):

Wśród premier serialowych znajdzie się między innymi szwedzka produkcja HBO Europe zrealizowana na podstawie głośnego bestsellera Fredrika Backmana. Jest to wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanego Petera Gronlunda opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały, a także ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Inną premierą nadchodzącego miesiąca będzie serial HBOa o odnoszącej sukcesy terapeutce, której idealne życie z dnia na dzień wywraca się do góry nogami. Na ekranie zobaczymy doskonałych aktorów w rolach głównych Nicole Kidman oraz Hugh Grant, a partnerują im Edgar Ramirez czy Donald Sutherland. Inną produkcją z lubianym i docenianym aktorem w roli głównej będzie też serial, w którym w postać charyzmatycznego polityka Petera Laurence'a, bez skrupułów i wyrzutów sumienia dążącego do zrealizowania własnego programu politycznego, zagra Hugh Laurie. Dla miłośników komedii przygotowana została premiera komediowego mockumentu pt., skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole. A widzowie, którzy mają ochotę na historię miłosną będą mogli sięgnąć po- kameralny serial przedstawiający współczesną historię pewnego miłosnego trójkąta.Z nowymi sezonami powrócą do HBO GO, czyli historia o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora oraz serial Cinemaxopowiadający o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny. Natomiast fani żywych trupów ucieszą się na pewno z premiery dziesiątego już sezonu serialuPaździernik w HBO GO to także nowe filmy. Miesiąc rozpocznie się od premiery filmu, w którym nagrodzony ostatnio statuetką Emmy Mark Ruffalo wcieli się w adwokata wytaczającego pozew przeciwko chemicznemu gigantowi. Fanom kina akcji i dynamicznego tempa powinien przypaść do gustu jeden z ostatnich filmów Chadwicka Bosemana -, w którym aktor ten występuje w roli zhańbionego detektywa nowojorskiej policji, który dostaje szanse na odkupienie i zrobi wszystko, żeby dorwać zabójców policjantów. Inną pozycją na jesienny wieczór będzie też, a w niej Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze. Nie zabraknie też filmów z kobietami w rolach głównych. Będą wśród nich, czyli najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Zobaczymy w niej Saoirse Ronan, Emmę Watson, Elizę Scanlen, Laurę Dern czy Meryl Streep. Kolejną premierą będąz Jennifer Lopez w roli doświadczonej striptizerki, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street.W październiku w HBO GO swoje premiery będą miały także poruszające filmy dokumentalne. Będzie wśród nich nagradzany polski film dokumentalny HBO Europe, który przedstawi historię Joli - kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą. To jednak nie jedyna europejska produkcja, która zadebiutuje w tym miesiącu w serwisie. Inną jest węgierski obraz, odsłaniający mroczne tajemnice kultowego węgierskiego letniego obozu dla dzieci i młodzieży, gdzie przez lata dochodziło do upokarzania i wielu nadużyć, czy rumuńskiopowieść o romskiej rodzinie, która po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu zostaje zmuszona do przeniesienia się do miasta. Kolejnym dokumentem będzie czeski filmprzedstawiający historię niezwykłych muzyków z zespołu 'The Tap Tap'. Grupa została założona przeszło 20 lat temu przez Šimona Ornesta, aby dać osobom niepełnosprawnym szansę na odniesienie sukcesu i walczyć ze stygmatyzacją i uprzedzeniami. Natomiast na widzów zainteresowanych polityką czekają premiery amerykańskich filmów, m.in.o problemie wzrostu znaczenia i częstotliwości cyberwojen we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz- filmu będący swoistą kroniką politycznych machinacji, które doprowadziły do bezprecedensowego, spornego wyniku wyborów prezydenckich w USA w 2000 r.• 1 październikaInni rodzice, odc. 1-7 (cały sezon)Inni rodzice II, odc. 1-8 (cały sezon)The Walking Dead X, odc. 1-15Mężczyzna, który spadł z niebaCzarny kapeluszRajskie wzgórzaSpokojna kraina, dobrzy ludzieRubyViragoPowrót do EpipoHabla now: Latynosi mają głos• 2 październikaWychowane przez wilki, odc. 10Agent Binky: Pets of Universe, odc. 1-24ReplikanciNa planie, odc. 872• 3 październikaTrygonometria, odc. 1-8 (cały sezon)Wojownik II, odc. 1Pokój 104 IV, odc. 11OjciecJakub, Mimmi i gadające psy• 4 październikaPatria, odc. 3Mroczne wodySiła ogniaLekcja miłości• 5 październikaPrzysięga, odc. 7Kraina Lovecrafta, odc. 8Prezydent z kreskówki III, odc. 12Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 25Axios III, odc. 14Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życiaKombinatorzy• 6 październikaDzień trzeci, odc. 4Tacy właśnie jesteśmy, odc. 4• 8 październikaDawka szczęścia• 9 październikaConstantineNa planie, odc. 873Lamput, odc. 1-19Lamput III, odc. 1-20Baranek Shaun II, odc. 1-40 (powrót)Baranek Shaun III, odc. 1-20 (powrót)Baranek Shaun IV, odc. 1-30 (powrót)Baranek Shaun V, odc. 1-20 (powrót)• 10 październikaWojownik II, odc. 2Pokój 104 IV, odc. 12Ucieczka z PretoriiPaskudy. UglyDollsBiały, biały dzień• 11 październikaPatria, odc. 4Małe kobietkiWyrok• 12 październikaHiszpańska księżniczka II, odc. 1Przysięga, odc. 8Kraina Lovecrafta, odc. 9Prezydent z kreskówki III, odc. 13Axios III, odc. 15Midnight ExpressZłote rybki• 13 październikaDzień trzeci, odc. 5Tacy właśnie jesteśmy, odc. 5• 14 październikaMarzyciele, czyli potęga wyobraźni• 15 październikaAcasa, mój domDzika karta: Upadek radiowego pyskacza• 16 październikaPower Players, odc. 1-25Na planie, odc. 874• 17 październikaWojownik II, odc. 3Był sobie pies 2Dorośli w pokojuIdealna broń• 18 październikaMiasto niedźwiedzia, odc. 1-2Patria, odc. 5Wyspa fantazjiŚlicznotkiOleg• 19 październikaNa poboczu, odc. 1Hiszpańska księżniczka II, odc. 2Przysięga, odc. 9Kraina Lovecrafta, odc. 10Prezydent z kreskówki III, odc. 14Axios III, odc. 16Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 26Chłopiec z bronią• 20 październikaDzień trzeci, odc. 6Tacy właśnie jesteśmy, odc. 6• 21 październikaTatuś• 22 października537 głosówJack Ryan: Teoria chaosuNiesieni muzykąSiempre, Luis• 23 październikaPan Magoo, odc. 1-39Jack Reacher: Jednym strzałemNa planie, odc. 875• 24 październikaDobre rady Johna Wilsona, odc. 1Wojownik II, odc. 4Iniemamocni (powrót)Iniemamocni 2 (powrót)NobadiNiech gadają• 25 październikaMiasto niedźwiedzia, odc. 3Patria, odc. 621 mostówAsystentkaMoje jezioroTo: Rozdział 2Niech gadają• 26 październikaOd nowa, odc. 1Na poboczu, odc. 2Hiszpańska księżniczka II, odc. 3Prezydent z kreskówki III, odc. 15Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 27Wolny dzień Ferrisa BuelleraMarona - psia opowieść• 27 październikaTacy właśnie jesteśmy, odc. 7• 28 październikaAmerykańska dusza• 29 październikaOjai w ogniu: Nasza opowieśćZodiak• 30 październikaKolor z przestworzySzczęśliwe chwileTaffy, odc. 40-78Wallace i Gromit: Golenie owiec (powrót)Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc (powrót)Wallace i Gromit: Kwestia tycia i śmierci (powrót)Wallace i Gromit: Wściekłe gacie (powrót)Na planie, odc. 876• 31 październikaDobre rady Johna Wilsona, odc. 2Wojownik II, odc. 5The Walking Dead X, odc. 16CleoPatrickStalowy gigant