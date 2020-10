Nowy serial "Trygonometria" i nowy sezon "Wojownika" w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Londyńska historia miłosna trojga młodych ludzi lub kryminalna opowieść wypełniona sztukami wali rodem z notatek Bruce'a Lee to dwie nowe propozycje HBO GO na pierwszy październikowy weekend.

"Trygonometria" w HBO GO / Fot. HBO

"Wojownik" w HBO GO / Fot. HBO GO

to nowa kameralna, współczesna komedia romantyczna opowiadająca historię miłosnego trójkąta. Gemma i Kieran są w sobie szaleńczo zakochani. Ona jest utalentowaną szefową kuchni, on sanitariuszem. Mieszkają razem w zachodnim Londynie nad kawiarnią prowadzoną przez dziewczynę. Niestety, miłością nie może zapłacić ani dostawcom, ani opłacić czynszu w stolicy Anglii. Młodzi ledwo wiążą koniec z końcem, a praca na zmiany sprawia, że nieustannie się mijają. Aby złagodzić trochę presję finansową postanawiają przyjąć do swojego domu współlokatorkę. W ten sposób ich życiu pojawia Ray, była pływaczka synchroniczna światowej klasy, co rozpoczyna historię miłosną, która na zawsze zmienia całą trójkę i ich sposób patrzenia na związki.Reżyserką tego kameralnego serialu o współczesnej wielkomiejskiej historii miłosnej jest Athina Rachel Tsangari. W głównych rolach występują Ariane Labed jako Ray, Thalissa Teixeira jako Gemma oraz Gary Carr jako Kieran, a także Rebecca Humphries oraz Anne Consigny.Cały sezon produkcji dostępny będzie w serwisie od rana. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 19 października. Tego dnia pierwszy odcinek będzie można zobaczyć o godzinie 21:15. Serial liczy 8 odcinków.to nakręcony w realistycznej konwencji serial kryminalny Cinemax, którego wartka akcja toczy się pod koniec XIX wieku, w dobie wojen toczonych przez chińskie gangi w dzielnicy Chinatown w San Francisco. Scenariusz produkcji powstał na podstawie zapisków legendarnego mistrza sztuk walki Bruce'a Lee.Główny bohater Ah Sahm jest mistrzem sztuk walki, który w tajemniczych okolicznościach przybywa do San Francisco z Chin. Ah Sam pokazuje na co go stać podczas walki i zaczyna pracować jako żołnierz dla Hop Wei, jednej z najpotężniejszych rodzinnych organizacji przestępczych w Chinatown. W drugim sezonie śledzimy losy członków dwóch rywalizujących ze sobą chińskich gangów - Hop Wei i Long Zii. Ich członkowie walczą między sobą o wpływy i władzę, pomimo, że przybierające na sile antychińskie nastroje mogą położyć kres obu organizacjom. Ah Sahm, który ledwo uszedł z życiem w finałowym odcinku pierwszego sezonu powraca w towarzystwie członków gangu Hop Wei, aby zemścić się na nowej szefowej organizacji Long Zii - Mai Ling, która okazuje się jego siostrą. Ah Sahm każdej nocy doskonali swój warsztat na ringu owianego złą sławą klubu Barbary Coast, którego właścicielką jest przebiegła Rosalita Vega. Bohater stawia sobie za punkt honoru zastąpienie obecnego przywódcy klanu Hop Wei, Ojca Juna. Aby osiągnąć swój cel, namawia następcę bossa gangu, Młodego Juna, aby przystał na nową umowę w sprawie dostaw opium i przyjmuje w szeregi entuzjastycznie nastawionego nowego rekruta i wojownika, Honga.W głównej roli w serialu występuje Andrew Koji, któremu w drugim sezonie partnerują znani z pierwszej części serialu Kieran Bew, Olivia Cheng , Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Hoon Lee, Christian McKay, Joe Taslim, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones oraz Perry Yung. W najnowszym sezonie do obsady dołączyli Celine Buckens, Dustin Nguyen, Chen Tang (Mulan), Miranda Raison, a partnerować im będzie znana z wcześniejszych odcinków Maria Elena Laas.Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie od rana, kolejne dodawane będą co tydzień w sobotę. Emisja pierwszego odcinka na antenie Cinemax zaplanowana została na 7 listopada. Sezon liczy 10 odcinków.