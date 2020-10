Łukasz Szewczyk

"Trec Challenge" na platformie Player.pl

• Siła fizyczna oraz mentalna, odwaga, wytrzymałość i hart ducha. To absolutne minimum wymagań dla osób, które podejmą się "Trec Challenge".

• Nowy program to zestaw prób i testów inspirowanych prawdziwymi selekcjami do wojsk specjalnych.

Fot. materiały prasowe

"Trec Challenge" to wyzwanie jakiego jeszcze nie było. Szóstka bardzo różnych uczestników - od gwiazd polskiej sceny kulturystyki, po trenerów i sportowców-amatorów - weźmie udział w wyjątkowym obozie sprawnościowym. To nie jest zwykły survivial, bo dopiero teraz przekonają się, co znaczy przekraczać swoje własne granice. Zostaną poddani ciężkim próbom wytrzymałości fizycznej i mentalnej, zbliżonym do tych, które przechodzą żołnierze wojsk specjalnych. A wszystko to pod czujnym okiem Wojciecha "Zachara Zacharkowa - byłego wojskowego, który doświadczenie bojowe zbierał na misjach w Czadzie, Iraku i Afganistanie. Wraz z grupą komandosów "Zachar" pomoże uczestnikom poznać skraj ich wytrzymałości. A czy Wy dalibyście radę..?



- Czym jest prawdziwa siła? Kiedyś wydawało mi się, że to czysta wydolność fizyczna. Myślałem, że wystarczy być wszechstronnie wysportowanym fighterem, którego nie da się pokonać. Po misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie wiem już, że prawdziwa siła nie tkwi w jednym człowieku. Rzetelnym sprawdzianem jej nie jest test sprawności, ale coś pozornie błahego, a jednocześnie najtrudniejszego do osiągnięcia - wzajemne zaufanie! - mówi Wojciech "Zachar" Zacharków były żołnierz wojsk specjalnych oraz gospodarz programu "Trec Challenge"



"Trec Challenge" to sześcioodcinkowa miniprodukcja zrealizowana na zamówienie polskiej marki dla aktywnych Trec Nutrition. Pierwsze dwa odcinki "Trec Challenge" są dostępne w ofercie Playera od 22 października.