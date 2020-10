Netflix na listopad: "The Crown 4", "Virgin River 2", "Kronika świąteczna 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery listopada Netflixa dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "The Crown 4", "Virgin River 2", "Dash i Lily", "Kronika świąteczna 2", "Życie przed sobą"

Netflix - wykaz premier na listopad 2020 roku:

Wśród serialowych premier miesiąca wysuwa się(od 10 listopada). Cyniczny Dash i optymistyczna Lily wymieniają się wiadomościami poprzez notes, który ukrywają w różnych zakątkach Nowego Jorku.Kolejna propozycja to(od 15 listopada). Docieramy do lat 80. Królowa Elżbieta ściera się z premier Margaret Thatcher, a książę Karol zawiera burzliwe małżeństwo z lady Dianą Spencer.Wśród premier także(od 27 listopada). Zaręczyny, dzieci, miłosny zawód, morderstwo.... Virgin River to miasteczko, gdzie dramatów nie brakuje -- a Mel Monroe aż za często się o tym przekonuje.Listopada ramówka Netflixa to sporo premier filmów oryginalnych. Wśród propozycji(od 5 listopada). Gdy Gacuś zostaje porwany, SpongeBob i Patryk wyruszają w szaleńczą misję daleko poza Bikini Dolne, aby uratować swojego ślimaczego przyjaciela.13 listopada premiera filmu. W nadmorskiej włoskiej miejscowości Żydówka w podeszłym wieku zaczyna się opiekować młodym muzułmaninem, by pomóc mu odnaleźć drogę do rodziny i wiary.Wśród propozycji znajdzie się(od 13 listopada). Wiele lat temu zdradził go jego własny praktykant. Dziś wynalazca odzyskuje nadzieję, gdy do drzwi jego domu puka pełna życia dziewczynka - jego wnuczka.(od 19 listopada). Parę dni przed koronacją księżnej Margaret jej dublerka, Stacy, wpada na pomysł, jak naprawić jej życie miłosne. Ten plan może się jednak okazać totalną porażką.Z kolei 20 listopada premiera. W następstwie tragedii, dwoje zasmuconych rodziców wędruje przez emocjonalną pustkę, opłakując stratę dziecka w tym pięknie ilustrowanym filmie animowanym.(od 22 listopada). Świąteczne śpiewy ustępują miejsca krzykowi rozpaczy, gdy nieczuła kobieta chce sprzedać ziemię w swoim miasteczku. Czy muzyka, magia i wspomnienia odmienią jej zdanie?(od 24 listopada). Student prawa z Yale musi nagle wrócić do rodzinnego miasteczka w Ohio, gdzie przychodzi mu się zmierzyć z trzema pokoleniami rodzinnej historii i własną przyszłością.Wśród premier także(od 25 listopada). Kate Pierce, teraz jako cyniczna nastolatka, ma znowu niespodziewane spotkanie ze Świętym Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik grozi, że pozbawi nas świąt... na zawsze• od 1 listopadaCzy mnie słyszysz?: Sezon 2• od 3 listopadaRecord of YouthMotherFelix Lobrecht: Hype• od 4 listopadaMiłość i anarchia• od 5 listopadaParanormalPrezenty z niebaSpongeBob Film: Na ratunekCarmel: Kto zabił Marię Martę?• od 6 listopadaCountry-hopCitation• od 9 listopadaUndercover: Sezon 2• od 10 listopadaDash i LilyŚmieciarka• od 11 listopadaNarodziny królowejThe LiberatorCzego tak naprawdę chcemyAunty Donna's Big Ol' House of Fun• od 13 listopadaSłudzy króla MidasaŻycie przed sobąPan Jangle I świąteczna podróż• od 15 listopadaThe Crown: Sezon 4• od 17 listopadaJesteśmy mistrzamiDzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 4Superaki• od 18 listopadaSmak stokrotek: Sezon 2Świąteczne renowacje z Panem Gwiazdką• od 19 listopadaZamiana z księżniczką 2• od 20 listopadaŁączy nas gospelKosmiczne świętaJakby co, kocham wasPyszne tradycje: Kuchnia Gansu• od 22 listopadaDolly Parton: Cudownych świąt• od 23 listopadaShawn Mendes: In Wonder• od 24 listopadaElegia dla bidokówPamiętnik dla mojego synaJeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Święta w Chatwielu• od 25 listopadaKronika świąteczna: Część 2Great Pretender Sezon 2• od 26 listopadaMosul• od 27 listopadaBratnie świętaVirgin River: Sezon 2Słodkie szaleństwo na Święta: Sezon 2The CallNie słuchaj ichEn passant pechoBestiaHot Chocolate Nutcracker: Taneczne marzeniaTut Tut Autka: Gwiazdka w Pagórkowie• od 28 listopadaThe Uncanny Counter• od 29 listopadaSuperaki: Święta, święta!od 1 listopadaJackass: Bezwstydny dziadek 0,5Mój świąteczny hotelik303. Bitwa o AnglięPiotruś Królik: Sezon 1Piotruś Królik: Sezon 2Sposób na teściowąBarbie Dreamhouse Adventures: Go Team RobertsNajlepszyJackass 3DCienki BolekJackass: Bezwstydny dziadekVoiceFandryGarfieldŚwięta na zamówienieŚwięta na AlasceDennis rozrabiakaZmartwychwstałyWspółczesna rodzina: Sezon 10Regiment DiariesThe Good DetectiveŚwięta jak malowaneW samo południeCórka TreneraMłody genius I kłopotliwe wynalazkiIdealny facetGarfieldSiódmy znakod 2 listopadaSłońce Panaod 3 listopadaFaceci z misjąod 4 listopadaWystrzałowa misjaod 5 listopadaAlone/Togetherod 6 listopadaTo właśnie życieDojrzewanie wieku średniegood 7 listopadaW pułapceod 8 listopadaUkryta Graod 9 listopadaDoctor Strangerod 11 listopada1920. Wojna I miłośćMasameer Classicsod 12 listopadaLarry the Cable Gue: Remain SeatedGraceful FriendsFirst LoveThe Beginning of Life 2A Very Special Loveod 15 listopadaMidnight at the MagnoliaKuroko's BasketballPolly Pocketod 16 listopadaDobrzy gliniarzeAn Evening With Robin Williamsod 17 listopadaBirth of a Beautyod 18 listopadaPikseleod 19 listopadaIsa Pa with FeelingsHyde, Jekyll I jaMy Amnesia Girlod 20 listopadaLegionyod 22 listopadaAmerican GangsterScott Pilgrim kontra światDruhnyStan gryJeszcze dłuższe zaręczynyod 23 listopadaThe Suitod 24 listopadaValentinoFaceci z misjąAndhaghaaramod 25 listopadaDziewczyny ze Lwowa: Sezony 1-4od 26 listopadaUnexpectedly Yoursod 27 listopadaJak wytresować smoka 3Szkoła złamanych serc: Sezony 1-7od 28 listopadaŚmierć nadejdzie dziś 2