Listopad w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

• Wszystkie premiery HBO GO na listopad 2020, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - listopad 2020 (dzień po dniu):

Jedną z premier będzie serial, czyli bliskowschodni thriller wojenny opowiadający o młodym Francuzie, który łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i, w poszukiwaniu swojej zaginionej siostry, przemierza ogarniętą wojną Syrię. W jednej z ról wystąpił tu znany z serialu HBO Rzym James Purefoy. Inną nowością będzie- osadzona w VIII wieku p.n.e. opowieść przedstawiająca historię Romulusa i jego brata bliźniaka Remusa. Kolejne nowe tytuły, które czekają na użytkowników serwisu HBO GO to- oparty na prawdziwych wydarzeniach nowy miniserial przedstawiający wojnę Jom Kippur z 1973 roku oczami młodych ludzi uczestniczących w starciach oraz- wyreżyserowana przez nagrodzonego Oscarem Steve'a McQueena serialowa antologia opowiadająca o przedstawicielach czarnoskórej karaibskiej społeczności w Londynie.W listopadzie swoje premiery będą miały także nowe produkcje HBO i HBO Max. Z drugim sezonem powrócą, czyli adaptacja nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana, a w niej Ruth Wilson w jednej z głównych ról. Nowym serialem HBO będziedająca wgląd za kulisy świata wielkiej finansjery i przedstawiająca grupę młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Jedną z reżyserek tej produkcji jest Lena Dunham. Dla miłośników europejskich tytułów przygotowane zostały premiery dwóch seriali HBO Europe. Pierwszy z nich to rumuńska komediaopowiadająca o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank. Drugim natomiast będzie hiszpański serial grozy w reżyserii Álexa de la Iglesii, w którym widz pozna historię księdza Vergary - duchownego uciekającego przed swoją przeszłością, który zmuszony jest do odnalezienia skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa. Kolejną nowością listopada będzie też- pełen czarnego humoru serialowy thriller HBO Max z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.To jednak nie wszystkie serialowe nowości. W nadchodzącym miesiącu z nowymi sezonami powrócą:, czyli opowieść o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu, a także- serial kryminalny z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi sprawami zawodowymi, ale również problemami życia rodzinnego. Fanów serialuucieszy na pewno informacja o premierze kolejnego, finałowego sezonu tej produkcji opowiadającej o młodym programiście, który został zrekrutowany przez planującą światową rewolucję grupę hakerską.Listopad w HBO GO to także spora dawka nowości filmowych. Będzie wśród nich oscarowy filmz Joaquinem Phoenixem w roli strudzonego życiem komika, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Premiera tego filmu odbędzie w towarzystwie innych produkcji, w których zobaczyć będzie można Jokera. Będzie to dziewięć animowanych filmów z uniwersum DC, w tym m.in.czyInnymi filmowymi nowościami będzie m.in. komediaz Salmą Hayek w jednej z głównych ról. Opowiadać ona będzie o dwóch przyjaciółkach, których relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy decydują się na sprzedaż swojej wspólnej firmy kosmetycznej. Dla amatorów filmów rodzinnych przygotowana została premiera filmuz Jamesem Marsdenem oraz Jimem Carrey'em w rolach głównych. Film opowiadać będzie o stróżu prawa oraz pochodzącym z odległej galaktyki antropomorficznym jeżu o niezwykłych mocach, którzy łączą siły, aby pokonać naukowca marzącego o przejęciu kontroli nad światem. Na widzów, którzy lubią produkcje obyczajowe czekać będzie filmz Keirą Knightley jako żoną angielskiego oficera, która po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu. A osoby zainteresowane tematami politycznymi na pewno chętnie włączą film, w którym Christian Bale wciela się w Dicka Cheney'a, najpotężniejszego wiceprezydenta w historii Stanów Zjednoczonych.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też filmów dokumentalnych. Będzie wśród nich przede wszystkim nagradzany i prezentowany na wielu festiwalach wstrząsający dokument. Opowiada on o grupie aktywistów, którzy ryzykują życie próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom społeczności LGBTQ w Czeczenii. Inną nowością będzie też produkcja o zgoła odmiennym charakterze, czyli dokumentalizowana wersja najnowszego albumu Bruce'a Springsteena, która przywoła archiwalne materiały filmowe i osobistą narrację muzyka oraz piosenki z jego najnowszego albumu.• 1 listopadaZiemia niczyja, odc. 1-8Patria, odc. 7Marta mówi II, odc. 1-30 (powrót)Slugterra, odc. 1-39 (powrót)Jak BossKobieta na skraju dojrzałościObrazy bez autoraNafta• 2 listopadaOd nowa, odc. 2Na poboczu, odc. 3Hiszpańska księżniczka II, odc. 4Prezydent z kreskówki III, odc. 16Axios III, odc. 17Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 28• 3 listopadaTacy właśnie jesteśmy, odc. 8• 5 listopadaDuża ryba• 6 listopadaMłody Sheldon IV, odc. 1Jabłko i Szczypior, odc. 1-20Crittersi atakująNa planie, odc. 877• 7 listopadaRomulus, odc. 1-2Dobre rady Johna Wilsona, odc. 3Wojownik II, odc. 6KłamstewkoNocne życieMongolski łącznik• 8 listopadaMiasto niedźwiedzia, odc. 4Patria, odc. 8Sonic. Szybki jak błyskawicaAlita: Battle AngelTerminal Sud• 9 listopadaOd nowa, odc. 3Na poboczu, odc. 4Hiszpańska księżniczka II, odc. 5Prezydent z kreskówki III, odc. 17Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 29Wpadki się zdarzająKolekcjonerTo jeszcze w nas trwa• 10 listopadaBranża, odc. 1Durrellowie II, odc. 1-6 (powrót)• 12 listopadaDolina Łez, odc. 1-2Najlepsze przed nami• 13 listopadaMłody Sheldon IV, odc. 2Pat i świat, odc. 40-78FoxcatcherTranshoodNa planie, odc. 878• 14 listopadaRomulus, odc. 3-4Dobre rady Johna Wilsona, odc. 4Wojownik II, odc. 7Komik• 15 listopadaMr. Robot IV, odc. 1-13 (cały sezon)Mały topór, odc. 1Miasto niedźwiedzia, odc. 5Batman i Harley QuinnBatman: Powrót JokeraBatman: Atak na ArkhamBatman: HushBatman: Powrót Zamaskowanych KrzyżowcówBatman: Mroczny rycerz - Powrót, cz. 1Batman: Mroczny rycerz - Powrót, cz. 2Batman: Zabójczy żartLegion samobójców: Piekielna misjaJokerViceWitamy w CzeczeniiOddział• 16 listopadaOd nowa, odc. 4Hiszpańska księżniczka II, odc. 6Axios III, odc. 18Prezydent z kreskówki III, odc. 18Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 30Zamek• 17 listopadaMroczne materie II, odc. 1Branża, odc. 2• 19 listopadaDolina Łez, odc. 3-4Crazy, Not InsaneRozważna, romantyczna i śnieżne bałwany• 20 listopadaMorderstwo w Madison, odc. 1Młody Sheldon IV, odc. 3Pan Magoo, odc. 40-78Facet pełen urokuNa planie, odc. 879• 21 listopadaDobre rady Johna Wilsona, odc. 5Romulus, odc. 5-6Wojownik II, odc. 8Valan - Dolina aniołów• 22 listopadaTrefny szmal, odc. 1Mały topór, odc. 2Cóż za piękny dzieńSierpieńKról Petar I• 23 listopadaOd nowa, odc. 5Hiszpańska księżniczka II, odc. 7Pożarci przez lwyLondon• 24 listopadaMroczne materie II, odc. 2Branża, odc. 3• 25 listopadaGwiazda szeryfa III, odc. 1-6 (cały sezon)• 26 listopadaStewardesa, odc. 1-3Dolina Łez, odc. 5-6Nienawiść, którą dajeszWestern Stars• 27 listopadaMorderstwo w Madison, odc. 2Królewska Straż, odc. 1-13Boski chilloutZdychaj, tatulkuNa planie, odc. 880• 28 listopadaDobre rady Johna Wilsona, odc. 6Romulus, odc. 7-8Wojownik II, odc. 9W domu innegoPrzypływ wiaryBiałe kłamstwo• 29 listopada30 srebrników, odc. 1Trefny szmal, odc. 2Mały topór, odc. 3Blinded by the Light. Siła muzykiW zawieszeniu• 30 listopadaOd nowa, odc. 6Hiszpańska księżniczka II, odc. 8Axios III, odc. 19Różnie bywa