Co warto obejrzeć tej jesieni w HBO?

Telewizja internetowa cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie znacznie więcej osób wybiera oglądanie filmów czy seriali w sieci, kosztem tradycyjnej telewizji. Jakie nowości tej jesieni przygotowała dla nas platforma HBO?

Dlaczego warto? Przede wszystkim dla Nicole Kidman i Hugh Granta. Szczęśliwe życie terapeutki przerywa tajemnicze zaginięcie męża, który okazuje się kimś zupełnie innym, niż wszyscy myśleli. Jak poradzi sobie Grace, czy ułoży sobie życie na nowo? Twórcą tego miniserialu, opartego na książce Jean Hanff Korelitz "Nie chciałaś wiedzieć", jest David E. Kelley, scenarzysta takich seriali jak: "Ally McBeal" czy "Wielkie Kłamstewka".Data premiery:Filmy, w których silne kobiety są głównymi bohaterkami, są chętnie oglądane, nie tylko przez płeć piękną. Kolejna już ekranizacja "Małych Kobietek" z pewnością przyciągnie szerokie grono widzów.W filmie obserwujemy historię czterech sióstr, które chcą wieść życie w sposób, jaki sobie wymarzyły. Zawsze się wspierały, a w obliczu dramatu rodzinnego jeszcze bardziej zbliżą się do siebie. W obsadzie znane aktorki: Emma Watson, Saoirse Ronan i Laura Dern. Film zdobył Oskara za najlepsze projekty kostiumów, a twórczyni filmu Greta Gerwig jest aktorką znaną m.in. z filmu "Zakochani w Rzymie", czy scenarzystką obrazu "Lady Bird".Data premiery:Keanu Reeves znany z takich hitów filmowych jak: "Matrix", "Speed -- Niebezpieczna prędkość", czy "John Wick", powraca w thrillerze "Replikanci". W filmie wciela się w rolę neurobiologa, który w tragicznych okolicznościach traci rodzinę. Żona i dziecko giną w wypadku samochodowym. Bohater, nie mogąc pogodzić się z tym, co go spotkało, wykorzystuje swoją wiedzę, by przywrócić ich do życia. Musi nie tylko zwrócić się przeciw prawom natury, ale także działać przeciwko dotychczasowemu mocodawcy. Emocje gwarantowane.Data premiery:Dla wielbicieli skandynawskich klimatów i nie tylko.Szwedzka produkcja jest ekranizacją bestsellerowej książki Fredrika Backmana, pod tym samym tytułem. Pięcioodcinkowy serial ukazuje życie mieszkańców prowincjonalnego miasteczka. Miejsce ukryte w głębi lasu, pokryte śniegiem... W wyniku dramatycznych wydarzeń, w Bjorstad panuje chaos. Akt przemocy dzieli społeczność i burzy życie młodej dziewczyny. Poruszane problemy angażują widza emocjonalnie i intrygują -- co zrobilibyśmy w tej sytuacji?Data premiery:Na tajemniczej planecie para androidów wychowuje ludzkie dzieci. Ziemia została zniszczona przez wojnę. Życie na nowej planecie przez konflikty religijne nie jest pozbawione zagrożeń. Czy ten daleki świat nas wciągnie? Gwarantem produkcji jest obecność reżysera "Obcego" i "Gladiatora" - Ridleya Scotta, który wyreżyserował pierwsze dwa odcinki serialu.Data premiery:W tym miniserialu główne role grają Jude Law i Naomie Harris, a Dennis Kelly, twórca "Utopii", napisał scenariusz. Bohaterowie trafiają na wyspę nieopodal Wielkiej Brytanii, gdzie poznają tajemnice tego miejsca i jego mieszkańców. Przywiozą ze sobą własne problemy i przekonają się, jak łatwo rzeczywistość przeplata się z fikcją.Data premiery:Tej jesieni oferta telewizji online HBO jest bardzo atrakcyjna. Z pewnością każdy z widzów znajdzie dla siebie odpowiednią propozycję. Do wyboru mamy różne gatunki filmowe, znakomitych twórców i gwiazdorską obsadę.Emocje i relaks na długie jesienne wieczory gwarantowane!