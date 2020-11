Nowa aplikacja mobilna TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• TVP Sport udostępnia nową aplikację mobilną na urządzenia z systemami iOS i Android.

• Funkcja AirPlay i Google Chromecast pozwoli przeglądać treści także na ekranach telewizorów.

- powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.TVP Sport to kanał sportowy, który pokazuje wydarzenia z udziałem polskich zawodników m.in. igrzyska olimpijskie, piłkarskie mistrzostwa świata oraz Europy, mecze piłkarskich, siatkarskich i koszykarskich reprezentacji Polski, piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, PKO Ekstraklasy, PGNiG Superligi piłkarzy i piłkarek ręcznych, zawodowe gale pięściarskie i wydarzenia lekkoatletyczne.Wiele więcej jest dostępne w nowej aplikacji mobilnej TVP Sport, która została przygotowana z myślą o wymagających kibicach. Oprócz artykułów i materiałów wideo, tworzonych przez czołowych dziennikarzy TVP Sport, quizów, ogromnej bazie wyników, tabel i terminarzy, nowa aplikacja, to przede wszystkim transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych bez dodatkowych opłat. Nowoczesny player, w trakcie odtwarzania, pozwala na jednoczesne przeglądanie innych stron aplikacji, na dostęp do równoległych streamów, dzięki funkcji przypominania użytkownik będzie mógł otrzymać powiadomienie o rozpoczynającej się transmisji.Jedną z nowości jest również dostępność przez AirPlay oraz Google Chromecast. Dzięki temu jednym kliknięciem można m.in. streamować multimedia z urządzenia mobilnego od razu na ekran telewizora.Każdy użytkownik ma możliwość wyboru dyscyplin, drużyn oraz sportowców, którzy najbardziej go interesują. Dzięki funkcji personalizacji, nie przegapi żadnej informacji z nimi związanej, a intuicyjny układ umożliwia dotarcie do treści w jeszcze prostszy sposób. Dodawanie artykułu lub materiału wideo do schowka, pozwala szybko wrócić do niego wtedy, kiedy użytkownik znajdzie czas.Nowa aplikacja TVP Sport, to również całkowicie odświeżony interfejs, a jego nowe rozwiązania spełniają wymagania najnowszych trendów "mobile". Oprócz wersji jasnej, klasycznej, można również wybrać wersję "dark mode", która pozwala oszczędzić baterię w telefonie oraz wzrok.Nowa aplikacja jest dostępna w urządzeniach mobilnych z systemami Android ( Sklep Play ), iOS ( AppStore oraz w telefonach Huawei (sklep AppGallery ).