Netflix na grudzień: "Bridgertonowie ", "Selena", "Big Mouth 4", "Facet na święta 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery grudnia platformy Netflix dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Bridgertonowie", "Selena", "Mank", "Facet na święta 2", "Bogdan Boner: Egzorcysta", "Big Mouth 4", "Chilling Adventures of Sabrina 4", "Wszyscy moim przyjaciele nie żyją"

Netflix - wykaz premier na grudzień 2020 roku:

Grudniową ofertę serialową na Netflix otwierają(od 1 grudnia). Dzięki tej serii poznamy prawdziwą historię kultowych świątecznych filmów dzięki rozmowom z ich twórcami i nagraniom zza kulis.Ostro pijący egzorcysta-samouk, powraca w serialu(od 3 grudnia). Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.W ramówce także(od 4 grudnia). Wakacje zapewniają przyjaciołom intensywne doznania: tortury na letnim obozie, podejrzane alter ego, nowe cielesne odkrycia i spotkanie z Tito, czyli komarem lęku.Także od 4 grudnia w Netflixie. Selena, dorastająca piosenkarka o meksykańsko-amerykańskich korzeniach, zdaje sobie sprawę, że musi być gotowa na wiele wyrzeczeń w imię miłości i muzyki.W serialu(od 10 grudnia) miłośnik gier komputerowych trafia do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, on i reszta nieszczęśników muszą brać udział w niebezpiecznej grze.Z drugim sezonem powraca serial(od 18 grudnia). Johanne rozpoczyna obiecujący związek. Szczęściem i spokojem nie dają się jej jednak nacieszyć nowi sąsiedzi, byli partnerzy i jej własna niełatwa rodzina.(od 25 grudnia) to serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach rodzeństwa z rodziny Bridgertonów należącej do londyńskiej śmietanki okresu regencji.Na zakończenie roku(od 31 grudnia). Gdy czarownice toczą swoją wojnę, Nick stara się powrócić na krętą ścieżkę prowadzącą do serca Sabriny.Grudniowa ramówka Netflixa to także premiery filmowe. Na początek(od 4 grudnia). W tej produkcji oglądamy Hollywood lat 30. oczami zgryźliwego i uzależnionego od alkoholu scenarzysty, Hermana J. Mankiewicza, który próbuje dokończyć pracę nad "Obywatelem Kane'em".W musicalu(od 11 grudnia) grupa broadwayowskich gwiazd wstrząsa społecznością miasteczka w Indianie, gdy zjawia się tam, by wesprzeć nastolatkę, która chce iść na bal maturalny z dziewczyną.W epickim widowisku(od 23 grudnia) światem wstrząsa tajemnicza katastrofa. Samotny naukowiec z Arktyki próbuje skontaktować się z załogą wracających do domu astronautów. Gra i reżyseruje George Clooney.Z kolei film(od 28 grudnia) pokazuje, żę w Sylwestra może zdarzyć się wszystko. Zwłaszcza kiedy pogmatwane relacje oraz uczuciowe napięcia zmieszają się z używkami i niebezpiecznym seksem. Na własne oczy doświadczają tego dwaj detektywi, gdy w Nowy Rok wchodzą do podmiejskiego domu pełnego trupów, nie mogąc ustalić przyczyny masakry. Produkcja powstała we współpracy z Aurum Film i Mitją Okornem.• od 1 grudniaŚwiąteczne filmy naszej młodościŚwiąteczne życzenie AngeliNatalie Palamides: Nate - A One Man Show• od 2 grudniaAri Eldjarn: Pardon My IcelandicHazel Brugger: TropicalObce światy• od 3 grudniaPrivate LivesDo Do Sol Sol La La SolBogdan Boner: EgzorcystaŚwięta, święta i... znowu świętaBreakChico: Małpka złota rączka i świąteczna gorączka• od 4 grudniaBig Mouth: Sezon 4Selena - serialNie można inaczejLeyla EverlastingMankChmaraRóża BombajuKapitan Majtas: Mega Odjazdka• od 5 grudniaDetentionMighty Express: Świąteczna przygoda• od 8 grudniaProfesor Iglesias: Część 3Emicida: AmarElo - It's All For YesterdayDzieciaki straszaki: Potwórni pomocnicy MikołajaMustang: Duch wolności - Razem po przygody• od 9 grudniaWyspa RóżyChirurgiczne cięcieAshley Garcia: Genialna i zakochana: ŚwiętaBig Show i jego show: Święta• od 10 grudniaAlice in Borderlands• od 11 grudniaBałagan, jaki zostawiszBalPłótnoNasz głos na BroadwayuHilda: Sezon 2• od 14 grudniaTiny Pretty ThingsKalifornijskie ŚwiętaMiasto Rymowanek: Śpiewaj z nami• od 15 grudniaSong Explorer: Część 2• od 16 grudniaJak zepsuć święta: WeseleRompan Todo: Historia rocka w Ameryce ŁacińskiejAnitta: Dziewczyna z HonorioRozpruwacz z Yorkshire• od 18 grudniaFacet na święta: Sezon 2Sweet HomeMa Rainey: Matka bluesa• od 22 grudniaLondon Hughes: To Catch a D*ckTut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 3• od 23 grudniaNiebo o północyTwoje imię wyryte we mnie• od 25 grudniaBridgertonowieTestament babci• od 26 grudniaSzybcy I wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 3: SaharaMagiczny autobus znów rusza w trasę: Strefy czasowe• od 28 grudniaNorweski speedWszyscy moi przyjaciele nie żyjąPolicjanci i złodzieje• od 30 grudniaUczta z resztekRównonocTransformers: Wojna o Cybertron - trylogia: Rozdział 2:Wschód Ziemi• od 31 grudniaChilling Adventures of Sabrina: Część 4Best of Stand-up 2020od 1 grudniaEurotripJack Reacher: Jednym strzałemVendettaSługi wojnyThe Walking DeadYooHoo na ratunekThe Spectacular Spider-ManX-Men: Season 1The Legend of Secret PassLego Jurassic World: Legenda wyspy NublarIndiana Jones i Królestwo Kryształowej CzaszkiRok pierwszyHugo i jego wynalazekSuper WingsMaria AntoninaFaceci z misjąNie ma opcjiWolverine: Sezon 1The GuestRewanżEagle EyeWojna światówAre You The One: Sezon 1od 2 grudniaU-TurnTopielisko. Klątwa La LlornyOnce Again: Sezon 1od 3 grudniaMukhsinTalentimeBetween MaybesMust Be... LoveRabunSekret: Odważ się marzyćod 4 grudniaBracia Sistersod 5 grudniaMy Only One: Sezon 1Królowie JohannesburgaMy Father is Strange: Sezon 1od 7 grudniaFoot Fairy100 Days My princeSon of SardaarZindagi in Short: Sezon 1od 8 grudniaFaceci z misjąAndre & his olive treeod 9 grudniaKalel, 15Masameer Classicsod 10 grudniaMaydayThe Weddind ShamanShe's the OneRegiment Diariesod 12 grudniaGrizzy i lemingiod 14 grudniaTIGER & BUNNYod 15 grudniaThe Challenge: Sezon 10The Legend of Korra: Księga 3The Challenge: Sezon 13Psi patrol1945Miśków 2-óch w Nowym JorkuThe Legend of Korra: Księga 4Black Ink Crew New York: Sezon 1The Legend of Korra: Księga 1Faceci z misjąThe Legend of Korra: Księga 2Black Ink Crew: Sezon 2od 16 grudniaRanczo: Sezony 1-10Cicha nocod 18 grudniaWitajcie w MarwenSmętarz dla zwierzakówod 20 grudniaMy Sassy GirlRhy Nicholson: Live ant the Atheneumod 22 grudniaFaceci z misjąTimmy i przyjacieleWymazać siebieFaceci z misjąod 23 grudniaTransformers: Akademia Rescue BotPokemon Detektyw Pikachuod 24 grudniaAnastacja: Dawno, dawno temuod 25 grudniaWyznania mordercówIsa Pa with Feelingod 30 grudniaMały SinghamGodzilla: Król powrotówGameboys: Sezon 1od 31 grudniaPlan doskonałyU-571HulkPan Peabody i ShermanTamte dni, tamte noceTower Heist: Zemsta cieciówAgenci bardzo specjalniDiabelska plansza OuijaEmotki. FilmDziennik Bridget JonesE. T.Dracula: Historia nieznanaBracie, gdzie jesteś?Wikingowie