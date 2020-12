Premiera nowego serialu "Nieobecni", hity filmowe i kultowe seriale - grudzień na Playerze

Łukasz Szewczyk

• W grudniu na Playerze premiera nowej produkcji Player Original - "Nieobecni".

• Dodatkowo kultowe serie i premiery filmowe.

Już 29 grudnia ruszają. Inspirowani sprawami najgłośniejszych zaginięć w naszym kraju, to wciągające połączenie serialu obyczajowego z wątkiem śledczym! Po długiej nieobecności Mila Gajda, ceniona i znana perfomerka oraz tancerka, przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj, w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi - Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. Szanowana i lubiana przez wszystkich rodzina...Kiedy Mila dociera do domu, zastaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego - rodziców i brata!Godziny mijają, a bliscy nie wracają i nie dają znaku życia. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania, nieustannie zadając sobie pytanie: "Gdzie oni są?!" Jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał? W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, bardzo osobliwego - mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego - podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości, które są jak ogień i woda! Wspólnie szukając jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia, zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Kiedy kolejne sekrety wypłyną na powierzchnię, Mila będzie musiała zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: "Na ile znamy tych, których kochamy?".Od 1 grudnia filmowa biblioteka Playera poszerza się o kolejne wyjątkowe propozycje. Pierwsza z nich jest. To amerykański thriller w reżyserii Tate Taylor oparty na książce o tej samej nazwie. Rachel - samotna, uzależniona od alkoholu kobieta - codziennie dokładnie o 8.04 wsiada do podmiejskiego pociągu i jedzie do pracy w Londynie. Spotyka tych samych ludzi i mija te same domy. Pewnego dnia zza szyby pociągu jest świadkiem dramatycznej sceny.Kolejną grudniową propozycją serwisu jestMałe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby'ego. Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy - starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.Player zaprasza także na, ekranizację klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowaną przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie. Tu jest cała plejada gwiazd na ekranie, może wspomnieć o tym.W grudniu w Playerze będzie można także zobaczyć". Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu Queen, który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy i zapisał się w historii międzynarodowej muzyki rockowej.Grudzień to także kultowe sagi filmowe w Playerze. Już na początku miesiąca do biblioteki serwisu trafi cała seria filmów "Igrzyska śmierci", "Transformers", czy "Gwiezdne wojny". Będzie też można prześledzić wszystkie przygody Indiana Jones'a oraz Lary Croft (seria "Tomb Rider"). Na platformie pojawią się również dwie odsłony "Iluzj", w której agenci FBI i Interpolu śledzą grupę iluzjonistów, którzy podczas przedstawień napadają na banki, a ukradzione miliony przelewają na konta ludzi obecnych na widowni.Od 8 grudnia w Playerze będzie można śledzić także całą serię filmów Francisa Forda Coppola 'Ojciec Chrzestny" wraz ze remasterowaną ostatnią częścią.Player przygotował też wyjątkowe propozycje świąteczne, a wśród nich m.in. "Grinch: świąt nie będzie", "Krampus: Duch Świąt" czy "Dziadek do orzechów i król szczurów".