Grudzień w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na grudzień 2020, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - grudzień 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery dwóch seriali, które skupiają się związkach międzyludzkich. Pierwszym z nich jest oparty na bestsellerowej powieści Sally Rooney serial. Ta nominowana do tegorocznych nagród Emmy współczesna historia miłosna podążać będzie śladami Marianne i Connella - dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość. Drugim tytułem będzie natomiast serialowa komedia romantyczna, nawiązująca do hitu filmowego z lat 90.,. W serialu poznamy czworo przyjaciół z Ameryki - w tym Mayę (w tej roli znana z serialu HBO Gra o tron Nathalie Emmanuel), którzy spotykają się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmieni się diametralnie. W serialu nie zabraknie oczywiście tytułowych czterech wesel i pogrzebu. Inną nowością miesiąca będzie też kolejny sezon serialu kryminalnego. Tim Roth po raz kolejny wystąpi w nim w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi sprawami zawodowymi, ale również problemami życia rodzinnego. Fanów serialu, którzy nie mogą doczekać się kolejnego sezonu, na pewno ucieszy odcinek specjalny tej produkcji z Zendayą ponownie w roli głównej.Grudzień w HBO GO upłynie także pod znakiem. Do serwisu zostanie dodana kolekcja wszystkich filmów o agencie 007, dzięki czemu jego fani będą mogli wrócić do każdego tytułu i każdej kreacji bondowskiej. Zarówno do tych starszych filmów, w których w Bonda wcielał się Sean Connery czy Roger Moore, jak i tych nowszych z Piercem Brosnanem czy Danielem Craigiem.To jednak nie wszystkie nowości, które czekają na użytkowników HBO GO w nadchodzącym miesiącu. Dla miłośników komedii przygotowana została m.in. premiera nowego filmu HBO Max z Meryl Streep w roli głównej i w reżyserii Stevena Soderbergha. Opowie on o znanej pisarce, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się rozerwać, ale i wyleczyć stare rany. Innym zabawnym tytułem będzie nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny film, w którym zobaczymy nie tylko Daniela Craiga, ale i szereg innych artystów, tj. Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, czy Michael Shannon. Dla fanów Nicole Kidman, którzy po ostatnim odcinku serialu Od nowa będą mieć niedosyt aktorki na ekranie, zaplanowana została premiera filmu. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt i opowiada o młodym chłopaku, który musi poradzić sobie z tragedią, jaką jest utrata matki.Także najmłodsi widzowie będą mogli spędzić w grudniu czas w towarzystwie swoich ulubionych bohaterów. W serwisie pojawią się m.in. przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby'ego-Doo w serialuoraz kolejna produkcja zw rolach głównych. Dzieci, które kibicują przygodom dziesięcioletniego Bena, posiadającego tajemniczy kosmiczny zegarek, poznają jego kolejne przygody w nowych odcinkach czwartego sezonu serialu, a także w filmie pełnometrażowym. Inną nowością dla najmłodszych będzie też filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialuDla widzów ceniących kino dokumentalne zaplanowana została premiera m.in. filmu dokumentalnego HBO, przedstawiającego historię lekarza, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z zajściem w ciążę. Kolejną nowością dokumentalną będzie też- film przywołujący sprawę zielonoświątkowego pastora, który został oskarżony o próbę zabójstwa swojej żony przy użyciu grzechotnika.• 1 grudniaCztery wesela i pogrzeb, odc. 1-10 (cały sezon)Normalni ludzie, odc. 1-12 (cały sezon)Branża, odc. 4Mroczne materie II, odc. 4American BeautyMeczGwiazdka reporterkiUziemieni na GwiazdkęTeletubisie, odc. 1-60CocoSpectreSkyfall007 Quantum of SolaceCasino Royale (2006)Śmierć nadejdzie jutroŚwiat to za małoJutro nie umiera nigdyGoldenEyeLicencja na zabijanieW obliczu śmierciZabójczy widokNigdy nie mów nigdyOśmiorniczkaTylko dla twoich oczuMoonrakerSzpieg, który mnie kochałCzłowiek ze złotym pistoletemŻyj i pozwól umrzećDiamenty są wieczneW tajnej służbie Jej Królewskiej MościŻyje się tylko dwa razyCasino Royale (1967)Operacja PiorunGoldfingerPozdrowienia z RosjiDoktor No• 2 grudniaZnajdź mnie w Paryżu III, odc. 1-26Kraina lodu II• 3 grudniaStewardesa, odc. 4-5Dolina Łez, odc. 7-8Maria, królowa RumuniiBóg płodności• 4 grudniaMorderstwo w Madison, odc. 3Młody Sheldon IV, odc. 4Pat i świat II, odc. 1-33Mistrz Krecio i królewskie zaproszenieResident Evil: Domena złaResident Evil 2: ApokalipsaNa planie, odc. 881• 5 grudniaRomulus, odc. 9-10Wojownik II, odc. 10Królowie Charm CityLara• 6 grudnia30 srebrników, odc. 2Trefny szmal, odc. 3Nasze matkiSzczygieł• 7 grudniaEuforia, odcinek specjalny (1)Mały topór, odc. 4AlfieTotalna zmiana• 8 grudniaBranża, odc. 5Mroczne materie II, odc. 5• 10 grudniaGwiazda szeryfa III, odc. 1-6Stewardesa, odc. 6-7Dolina Łez, odc. 9-10Wielkie uwodzenieWąż z AlabamyNiech gadają• 11 grudniaMorderstwo w Madison, odc. 4Leniuchowo, odc. 1-35Scooby Doo i... zgadnij kto? II, odc. 1-13Na planie, odc. 882• 12 grudniaDramat• 13 grudnia30 srebrników, odc. 3Trefny szmal, odc. 4Jedyny i niepowtarzalny IvanWzględnośćWalkiria• 14 grudniaMały topór, odc. 5Axios III, odc. 20Clifton Hill• 15 grudniaBranża, odc. 6Mroczne materie II, odc. 630 srebrników: Portrety postaci• 17 grudniaStewardesa, odc. 8• 18 grudniaMłody Sheldon IV, odc. 5Tom i Jerry Show, odc. 1-26Druga poprawkaMosadNa planie, odc. 883• 19 grudniaMonos• 20 grudnia30 srebrników, odc. 4Trefny szmal, odc. 5Na nożePrzypływSokół z masłem orzechowym• 21 grudniaAnonimusPrognoza na życie• 22 grudniaBranża, odc. 7-8Mroczne materie II, odc. 7• 23 grudniaPod drzewem grejpfrutowym: CC Sabathia• 25 grudniaBen 10 IV, odc. 21-34Ben 10 kontra wszechświat: FilmChodź do tatusiaNa planie, odc. 884• 26 grudniaBaranek Shaun Film. FarmageddonDaleko od ReykjavíkuDo szpiku kościStrzelec• 27 grudnia30 srebrników, odc. 5Trefny szmal, odc. 6MidwayŚwięta FrancesNiewiarygodna historia• 28 grudniaPiękny umysłSztuka kradzieży• 31 grudniaWielki Gatsby