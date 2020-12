Premiery Canal+ dostępne w Samsung Smart TV

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja Premiery Canal+ już dostępna w Samsung Smart TV

• Premiery Canal+ to usługa VOD, umożliwiająca wypożyczanie polskich i zagranicznych hitów filmowych, dokumentów czy produkcji, które nie zdążyły jeszcze szeroko zadebiutować na wielkim ekranie.

Samsung konsekwentnie rozszerza ofertę aplikacji dostępną na telewizorach Smart TV. Po tegorocznym debiucie Apple Music, przyszła pora na platformę dla poszukiwaczy filmowej rozrywki czy miłośników wieczornych maratonów przed wielkim ekranem. Aplikacja Premiery Canal+ dostępna jest już na telewizorach Samsung Smart TV wyprodukowanych w latach 2016-2020. Dzięki niej widzowie mogą obejrzeć już blisko 1000 filmów, a w bibliotece cały czas pojawiają się nowe hity.Serwis Premiery Canal+ gromadzi w jednym miejscu produkcje największych studiów i dystrybutorów filmowych, w tym m.in. Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures czy Cineman. Wśród popularnych tytułów widzowie mogą znaleźć tytuły, takie jak: "Czarna Pantera" czy "Jojo Rabbit".W grudniu w Premiery Canal++ pojawi się wiele znakomitych nowości, w tym m.in. imponująca wizualnie, pełna przygód, mądrości i humoru najnowsza ekranizacja "Pinokia" Carlo Collodiego (premiera 1.12), norweski dramat "Nadzieja" (premiera 1.12), wyjątkowy dokument o znanym polskim podróżniku, dziennikarzu i pisarzu "Tony Halik" (premiera 4.12), dokument "xABo: Ksiądz Boniecki" (premiera 4.12) czy "Skandal. Ewenement Molesty" (premiera 4.12). Fani "Ojca Chrzestnego" powinni zapisać w kalendarzu datę 8 grudnia, ponieważ wtedy w ofercie Premiery Canal+ pojawią się pozycje: "The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone", "Ojciec chrzestny", "Ojciec chrzestny II" i "Ojciec chrzestny III".Aby oglądać Premiery Canal+ należy skorzystać z logowania przez smartfon. W tym celu należy pobrać aplikację na urządzenie mobilne, zalogować się, a następnie zeskanować kod QR i gotowe. Jeśli nie chcemy używać aparatu, możemy wpisać unikalny, jednorazowy kod w tej samej aplikacji mobilnej, bądź na stronie premiery.canalplus.pl.Aby zakupić interesujący nas tytuł należy wpisać 6-cyfrowy kod z aplikacji bankowej. W niedalekiej przyszłości oprócz kodu blik możliwa będzie także płatność za pomocą zapisanej w aplikacji karty kredytowej - na zasadzie one-click payment.Każdy zakup - niezależnie od tego, czy film kupimy poprzez stronę WWW, w aplikacji na Smart TV czy na smartfonie z systemem operacyjnym Android - pozwala na dodanie filmu do konta użytkownika (zakładka Moje filmy) i odtwarzania go na dowolnym urządzeniu, na którym zainstalujemy aplikację - od telefonu, przez tablet aż po Samsung Smart TV. Co więcej, przerywając seans na dowolnym z tych urządzeń możemy kontynuować go na innym, do którego jesteśmy zalogowani.