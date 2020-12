Rusza globalna platforma streamingowa Discovery+. Kiedy start w Polsce?

Łukasz Szewczyk

• Discovery ogłasza uruchomienie nowego globalnego serwisu streamingowego Discovery+

• W ofercie m.in. odcinki kultowych programów, w tym kolekcja Natural History BBC, produkcje A&E Networks oraz Group Nine. W Europie dodatkowo transmisje Igrzysk Olimpijskich

• W USA platforma ruszy 4 grudnia 2020 roku. W Polsce jeszcze w tym miesiącu

Za nami światowa premiera discovery+ ( www.discoveryplus.com ), płatnego serwisu streamingowego Discovery, oferującego treści non-fiction na świecie. W Stanach Zjednoczonych serwis zadebiutuje 4 stycznia 2021 roku we współpracy z firmą Verizon. Jej klienci posiadający wybrane plany taryfowe otrzymają 12-miesięczny dostęp do discovery+ na platformie operatora. discovery+ jest już obecne w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Indiach. W ciągu roku zostanie uruchomione w ponad 25 krajach na całym świecie.- powiedział David Zaslav, Prezes i Dyrektor Generalny Discovery, Inc.W Stanach Zjednoczonych discovery+ będzie oferować największe zasoby treści spośród wszystkich nowych serwisów streamingowych. Widzowie znajdą na nim szeroki wybór produkcji własnych w podziale na popularne kategorie tematyczne, w których Discovery jest liderem: "Lifestyle i związki"; "Dom i jedzenie"; "Kryminalne zagadki"; "Zjawiska paranormalne"; "Przygoda i odkrywanie" oraz "Wiedza" i "Środowisko". Oferta obejmie także ofertę filmów dokumentalnych w formule na żądanie.Na rynku amerykańskim użytkownicy discovery+ otrzymają w jednym miejscu dostęp do ponad 55 tys. odcinków serii o różnorodnej tematyce, ponad 2 500 bieżących programów i klasyków z portfolio kultowych kanałów Discovery, w tym HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel oraz Animal Planet. Discovery+ będzie dostarczać treści z gatunku non-fiction kanałów HISTORY i Lifetime, należących do A&E Networks, w tym ponad 1500 odcinków popularnych serii: "Pierwsze 48 godzin", "Bring It," "Dance Moms", "Ice Road Truckers: Drogi śmierci", "Gwiazdy lombardu", "Starożytni kosmici", "Wojny magazynowe", "60 Days", "Intervention" czy "Ghost Hunters".Platforma udostępni także ogromną kolekcję programów przyrodniczych. W tej kategorii główną atrakcją będzie wyłączny dostęp online do oferty programów produkowanych przez BBC, m.in. "The Mating Game", "Planeta Ziemia" oraz "Błękitna Planeta", a także treści produkcji "The Dodo". W tworzeniu programów discovery+ wesprą największe organizacje ekologiczne na świecie, w tym The Explorers Club, NRDC (Natural Resources Defense Council), The Nature Conservancy, Oceana i World Wildlife Fund.W poszczególnych krajach oferta D2C Discovery będzie się rozwijać dzięki bibliotece treści w lokalnych językach oraz ofercie relacji sportowych na żywo.W 2021 roku planowane jest uruchomienie platformy na ponad 25 kluczowych rynkach, w tym m.in. w krajach skandynawskich, we Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Serwis pojawi się również w Ameryce Południowej m.in. w Brazylii oraz w niektórych krajach Azji.Od zeszłego miesiąca discovery+ działa w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie głównym partnerem serwisu został Sky. Abonenci Sky Q mogą w ramach subskrypcji korzystać z discovery+ bez dodatkowych opłat przez 12 miesięcy. We Włoszech partnerem Discovery+ będzie TIM.Na rynkach w Europie, gdzie Discovery+ zostanie uruchomione w 2021 roku w ofercie serwisu znajdzie się kolekcja Eurosportu, w tym m.in.: tenisowe turnieje Wielkiego Szlema, kolarskie Grand Tours, sporty motorowe, piłka nożna oraz sporty zimowe. Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich* w Tokio w 2021 r., discovery+ będzie jedynym miejscem online, w którym kibice obejrzą każdą minutę tego wydarzenia - zarówno na żywo, jak i na żądanie.- powiedział JB Perrette, prezes i dyrektor generalny Discovery International.