Mikołajki w TVP VOD. Bezpłatny pakiet bajek

Łukasz Szewczyk

• TVP VOD przygotowało mikołajkową niespodziankę dla najmłodszych użytkowników.

• Od 6 grudnia udostępnia bezpłatny pakiet ulubionych i wartościowych animacji, dzięki których dzieci uczą się własnych emocji i odkrywają świat.

mówi o tym, że dobro jest w każdym z nas. Tappi, obrońca Szepczącego Lasu i jego mieszkańców, jest nietypowym przedstawicielem swojego rodu - zamiast miecza wspaniale "włada" uśmiechem i życzliwością, dzięki którym pozyskuje przyjaciół i zjednuje wrogów, powodując ich przemianę. Twórcy zadbali o cały wachlarz baśniowych postaci - smoki, skrzaty, olbrzymy, trolle, elfy czy pradawne duchy lasu to wspaniała uczta dla oczu. W roli dobrodusznego Wikinga - Piotr Fronczewski.Jak ze starszej pani zrobić superbohaterkę? To proste - wystarczy być energiczną babcią, która wspaniale gotuje i ratuje z opresji przyjaciół za pomocą ...eksperymentów kulinarnych.przenosi nas do czasów dzieciństwa, sielskiej wsi, babcinego jedzenia i dobrej zabawy przy wspólnym przyrządzaniu zdrowych posiłków. W warstwie plastycznej twórcy puszczają oko także do rodziców - wprawny kinoman znajdzie tu nawiązania do "Jurassic Park", "Gwiezdnych wojen" czy "Piątego elementu".przekazuje w prosty sposób często trudne problemy związane ze środowiskiem i ekologią. Opowiada o "dwustronnej" planecie Agi Bagi zamieszkałej przez Agingów i Bagingów, którzy dzięki współpracy dbają o równowagę całego ekosystemu. Na szczególną uwagę zasługuje postać sprowadzającej problemy żarłocznej i lekkomyślnej "Gadziny" i genialny dubbing. Obraz wysmakowany kolorystycznie, z dowcipnymi dialogami i wpadającymi w ucho piosenkami.to zrealizowany w technice animacji lalkowej musical o przygodach rodziny sympatycznych stworków, błyskotliwy i zabawny, promuje m.in.: tolerancję, przyjaźń i rodzinne więzi. Tutaj król i królowa osobiście robią zakupy w sklepie spożywczym, a ciocia jest czarownicą, która lata na miotle. Za reżyserię odpowiada m.in. Marek Skrobecki - współtwórca oscarowego "Piotrusia i wilka". W piosence tytułowej - Natalia Kukulska.pokazują świat z perspektywy kilkuletniego dziecka - w tej roli ryjówka Florka, która nie do końca dowierza tłumaczeniom dorosłych i sprawdza wszystko sama, dochodząc do własnych, niekoniecznie słusznych wniosków. Uczy się nazywać i rozumieć najprostsze rzeczy, oswajać emocje. W animacji ważną rolę pełni rodzina - oaza spokoju i bezpieczeństwa. Dzięki niej Florka czuje się kochana i ma odwagę do zadawania ciągłych pytań.Dzieci uwielbiają odkrywać codziennie coś nowego. Taki jest Heniś - rezolutny i wesoły bohater wciągającej animacji- raz odkrywa księżyc, raz wieloryba, innym razem samochód. Nie są to jednak - jakby się mogło wydawać - takie... zwykłe odkrycia. W każdym z nich jest coś ekscytującego i tajemniczego. Podobnie w- widzimy tytułowego bohatera jak poznaje nowe rzeczy, stawia czoło trudnościom i lękom, uczy się samodzielności. To doskonały film o tym, że zawsze jest wyjście z sytuacji, zwłaszcza kiedy mądrzy rodzice są tuż obok.Powyższe tytuły dołączają do obszernej biblioteki TVP VOD produkcji dla dzieci w różnym wieku, z najpopularniejszymi bajkami - znajdziemy tu m.in. "Bajeczki Maszy", "My Little Pony", "Super Wings", "Ricky Zoom", "Miś Fantazy", czy kultowe tytuły "Reksio" i "Bolek i Lolek".