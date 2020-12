Seriale w sieci: Lokalne produkcje z większym uznaniem, Netflix i HBO na topie, hitem "Wiedźmin"

Łukasz Szewczyk

• Polskie seriale zyskują na atrakcyjności w oczach widzów internetowych, blisko połowa uważa lokalne produkcje za gwarant jakości - pokazuje VideoTrack 5, cykliczne badanie agencji Wavemaker

• Jako producenci seriali Netflix i HBO utrzymują wyraźną przewagę nad polskimi nadawcami.

• Polacy nadal najbardziej lubią oglądać seriale z lektorem, a tylko co piąty internetowy widz poprzestaje na jednym odcinku, jeśli ma możliwość obejrzeć więcej

Ile odcinków serialu Polacy oglądają najczęściej widzowie internetowi?

Jakie seriale Polacy oglądają najczęściej w sieci?

Z lektorem czy bez?

Producennci seriali cieszących się największym uznaniem widzów internetowych

Top 10 najpopularniejszych seriali wśród widzów internetowych

Seriale i filmy utrzymują się na ścisłym prowadzeniu w czołówce dłuższych form wideo najczęściej oglądanych w sieci, pokazuje VideoTrack 5, cykliczne badanie Wavemaker. 16 mln widzów internetowych sięga po polskie i / lub zagraniczne produkcje serialowe. Te ostatnie są także kołem zamachowym płatnych platform wideo (jak Netflix czy HBO Go), z blisko 40 proc. polskich widzów internetowych twierdzących, że zagraniczne seriale to kategoria, za którą warto płacić w internecie.W strukturze oglądających seriale w internecie, po kilkuletniej dominacji mężczyzn, już od roku utrzymuje się delikatna przewaga kobiet (aktualnie 55 proc.). To zbliżyło wzorce oglądanie seriali w sieci do tych telewizyjnych, gdzie występuje wyraźna przewaga kobiet wśród oglądających.Polacy oglądający seriale w sieci rzadko poprzestają na jednym odcinku. Binge-watching jest przede wszystkim domeną młodych - ponad dwie trzecie 16-24 latków ogląda po 3 i więcej odcinków za jednym posiedzeniem. Średnio wśród e-widzów robi tak blisko połowa oglądających seriale.Na przestrzeni ostatniego roku w oczach widzów zyskały przede wszystkim hiszpańskie oraz polskie seriale. Amerykańskie produkcje utrzymują się na czele rankingu, z 63 proc. widzów twierdzących, że to najlepsze seriale, ale w stosunku do poprzedniej edycji badania ich pozycja spadła o 5 p. procentowych. Dwa razy większa niż przed rokiem jest zaś grupa fanów seriali hiszpańskich, niewykluczone, że ma to związek m.in. z sukcesem serialu "Dom z papieru" (oryg. - "Casa de Papel", statystyki serialu w dalszej części materiału). Wzrosło także uznanie dla polskich produkcji - lokalny rodowód uwiarygadnia je w oczach 45 proc.Mimo wzrostu popularności oglądania w sieci oraz sukcesów platform streamingowych wypełnionych zagranicznymi produkcjami, Polacy wciąż lubią obcojęzyczne produkcje oglądać w modelu, do jakiego przez lata przyzwyczaiły widzów polskie telewizje - z lektorem. Symptomem nadchodzącej zmiany jest gust najmłodszych badanych - wśród 16-24 latków aż 40 proc. preferuje polskie napisy, a więc model najczęściej stosowany przez serwisy SVOD.Wśród producentów seriali dostarczających, zdaniem widzów, produkcje najwyższej jakości, prowadzi Netflix, umacniający w Polsce status serialowego love-brandu. W ub.r. Netflix i HBO plasowały się ex aequo na szczycie rankingu, obecnie lider wyprzedza HBO o 12 p. procentowych.Wśród największych serialowych hitów 2020 r. wyróżniają się "Wiedźmin" (serial premierę miał pod koniec 2019 r.) oraz "Gra o tron", od lat wielki hit wśród polskich widzów. Wavemaker badał popularność seriali w oparciu o listę produkcji przygotowaną przez Parrot Analytics, agencję monitorującą popularność seriali w internecie, uzupełnioną o najważniejsze lokalne produkcje.