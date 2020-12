Discovery+ debiutuje w Polsce. Oferta dostępna w ramach platformy Player.pl

Łukasz Szewczyk

• Discovery+ wkracza do Polski

• Kolekcja Discovery+ znajdzie się w ofercie płatnej serwisu Player.pl

• Użytkownicy otrzymają wyłączny dostęp do produkcji własnych Discovery pod marką Discovery+ Originals oraz popularnych polskich i zagranicznych serii w ramach kategorii tematycznych

Kolekcja Discovery+ w Player.pl / Fot. materiały prasowe

Od wtorku (8 grudnia 2020 roku) subskrybenci Playera będą mogli obejrzeć dotychczasowe odcinki swoich ulubionych serii Discovery. Oferta obejmie łącznie 2 tys. godzin treści, w tym, przygotowane specjalnie z myślą o widzach korzystających z platformy VOD. Biblioteka będzie stale wzbogacana o kolejne tytuły.Programy dokumentalno-rozrywkowe w ofercie Discovery+ zostały pogrupowane zgodnie z preferencjami widzów według ich ulubionych kategorii, takich jak: "Gorączka złota", "Dzika Alaska", "Przygoda i odkrywanie", Lifestyle", "Kryminalne zagadki", "Ciekawość". To intuicyjne i czytelne rozwiązanie ma ułatwiać poznawanie nowego i powiązanego tematycznie kontentu.Wprowadzenie programów z serwisu discovery+ na Playera jest elementem globalnej strategii firmy, która poszerza i integruje swoją ofertę cyfrową.Już na wiosnę stacje należące do TVN Grupa Discovery szykują aż kilkadziesiąt premierowych tytułów.- mówi Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA. -- dodaje Kieli.W grudniu 2020 r. użytkownicy Playera będą mogli obejrzeć trzy nowe serie discovery+ Originals. Wśród nich przygotowana specjalnie dla polskich widzówz Bartoszem Ostałowskim. Znany drifter przez lata tworzył popularnego vloga, w którym testował wyjątkowe samochody i relacjonował najważniejsze imprezy sportowe. Rozmawiał z gwiazdami motoryzacji, przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarazili się motoryzacyjną pasją. Jego gośćmi byli już Krzysztof Hołowczyc i Richard Hammond. discovery+ zaprasza na nową odsłonę tej lubianej przez internautów produkcji. W premierowym sezonie widzowie poznają jeszcze lepsze samochody oraz kolejnych wyjątkowych gości. Na fotelu pasażera zasiądą m.in.: Radosław Majdan, Gabi Drzewiecka czy Mateusz Gessler.Globalną propozycją będzie serial dokumentalny, w którym świadkowie zrelacjonują tragiczne wydarzenie z 28 września 1994 roku, gdy prom M/S Estonia zatonął w drodze z Tallina do Sztokholmu. Z kolei najnowsze podwodne odkrycia rzucą światło na nowe fakty w tej sprawie.Druga globalna propozycja to film dokumentalnygrupa himalaistów pod wodzą Jake'a Nortona - uznanego odkrywcy, podróżnika i filmowca - spróbuje rozwiązać zagadkę George Mallory'ego i Andrew Irvine'a, którzy w 1924 r. zaginęli w trakcie wyprawy na najwyższy szczyt świata. Czy rzeczywiście udało im się dotrzeć na samą górę? A może przegrali walkę z naturą w trakcie podejścia?Stopniowo w ofercie będą pojawiały się kolejne autorskie tytuły.W discovery+ znajdą się także inne popularne tytuły, m.in. "Gorączka Złota", "Złomowisko.PL", "Kamperem przez świat", "Ekstremalna Alaska", "Mikronacje", "Truckerki", "Operacja: LOT", "Nagi instynkt przetrwania: Elita", "Bimbrownicy", "Dr Pryszczylla", "Człowiek kontra niedźwiedź", seria "Ciężarówką przez...", "Bracia Collins biorą się do roboty", "Wiza na miłość", "Salon sukien ślubnych US", "Sześć razy córka", "Mój sąsiad morderca", "Pojedynki Eda Stafforda", "Gorączka złota: Parker na złotym szlaku", "Klan z Alaski", "Morze złota", "Suknie ślubne dla puszystych" oraz wiele innych.discovery+ w Polsce dostępny będzie w pakiecie Start VOD w Playerze