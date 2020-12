Jak będzie wyglądała premiera Cyberpunk 2077 w Polsce?

bartheq

Premiera Cyberpunk 2077 już wkrótce. Dowiedz się, na co się przygotować!

Najgorętsze tytuły to coś, na co czekamy często latami. W przypadku Cyberpunka 2077 mieliśmy do czynienia z długim 8-letnim okresem wyczekiwania, aż gra trafi w nasze ręce. Wszystko po to, by 10 grudnia 2020 móc w końcu zagrać w tę produkcję, która ma odmienić scenę gamingu na zawsze. Niestety, rok 2020 nie sprzyja wcale tego typu inicjatywom. Nie będzie nocnych premier, nie będzie wspólnego grania - pandemia z pewnością nie jest najlepszym momentem na wydawanie gry. Jednak w tym wszystkim jest pewna iskierka nadziei. Niektóre sklepy zdecydowały się na otwarcie 10 grudnia w nocy, są to jednak przeważnie lokalne przypadki. Jeśli jednak zamówiliśmy grę w gaming shopie na naszym osiedlu, warto sprawdzić, czy nie organizuje on jakiegoś większego wydarzenia. Chociaż "większego" w tym przypadku sprowadzać się pewnie będzie do wystrojenia wnętrza w barwy czarno-żółte i wpuszczanie pojedynczych klientów w nocy 10 grudnia. Istnieje jednak także duża akcja, dla osób, które jak najszybciej chcą położyć swe ręce na pudełku gry Cyberpunk 2077 Sklep Media Expert wraz z InPostem postanowiły, że premiera Cyberpunka 2077 musi odbyć się niezależnie od wszystkiego. Jeśli udało Ci się zamówić grę do godziny 15:00 7 grudnia w sklepie Media Expert, trafi ona do Ciebie minutę po północy w dniu premiery - 10 grudnia. Jak to jest możliwe? Dzięki sieci paczkomatów InPost, które dostępne są w ogromnej ilości miast w Polsce. W dużych miastach większość z nas ma prosty dostęp do infrastruktury InPostu, toteż nie będzie problemu z odebraniem gry w dniu jej premiery. Potem możemy szybko pobiec do domu i rozsiąść się wygodnie w fotelu. Akcja obejmuje wszystkie wersje gry. Jeśli gramy na PC jest szansa, że uda nam się wszystko ustawić jeszcze przed oficjalną premierą. Cyberpunk 2077 dostępny jest od godziny 1:00 w przypadku wersji na PC - tj. na platformy GOG.com, Steam, Epic Games Store i Stadia, a od północy na Xboxie i PlayStation. Generacja oczywiście nie ma znaczenia. Czy w przyszłości możemy liczyć na podobne nocne premiery? Jest na to szansa, chociaż nie da się ukryć, że z końcem pandemii przy co gorętszych tytułach z pewnością odbywać się będą już normalne eventy premierowe.Na wielu platformach pobieranie gry możemy zacząć wcześniej niż 10 grudnia. W zasadzie to na wszystkich, najpóźniej na PlayStation, bo dopiero od 8 grudnia. Na innych platformach jest to dostępne przeważnie od 7 grudnia. Od godziny 12:00 7 grudnia gra dostępna jest na GOG-u, od godziny 17:00 7 grudnia na Steamie, od godziny 17:00 7 grudnia na Epic Games Store. Dla fanów Xboxa gra dostępna jest już od dłuższego czasu, bo od 3 grudnia od godziny 17:00. Warto wykonać pobieranie jeszcze przed właściwą premierą, nie ma sensu obciążać sieci w momencie, kiedy wszyscy rzucą się na tzw. Day-1 Patch. Pamiętajmy także o tym, że Cyberpunk 2077 to wstęp do niewątpliwie interesującej i bogatej historii, ale zbliża się okres świąteczny, przez co lepiej ograć go jak najszybciej. Wszystko to po to, by móc w trakcie wieczerzy wigilijnej dyskutować nie o polityce, a niezwykle dystopicznej wizji świata, która malowana jest kolorami żółtym i czarnym.