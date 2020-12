Ekstraklasa stawia na transmisje online. Szuka nowego partnera dla serwisu Ekstraklasa.TV

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa rozpoczyna konkurs ofert na obsługę technologiczną serwisu wideo-streamingowego Ekstraklasa.TV.

Konkurs ma wyłonić kompleksowego dostawcę usług od sezonu 2021/22. Obecnie ligowa spółka prowadzi badanie rynku pod kątem dostępnych rozwiązań technologicznych.- komentuje Leszek Miklas, prezes zarządu Ekstraklasa Live Park.Ekstraklasa uruchomiła ligowy serwis streamingowy - Ekstraklasa.TV - w sierpniu 2019 r. na bazie współpracy firmą OZ Sports, która od początku 2019 r. zajmowała się przygotowaniem technologicznym platformy. Od tego czasu serwis był systematycznie rozbudowywany. Obecnie jest dostępny w wersji desktopowej oraz jako aplikacje na iOS i Android. W toku są przygotowania nad jego udostępnieniem dla Apple TV i Smart TV. Platforma Ekstraklasa.TV zapewnia płatny dostęp do meczów PKO BP Ekstraklasy na całym świcie (poza Polską oraz siedmioma krajami bałkańskimi objętymi wyłącznymi umowami licencyjnymi) - w formie pay-per-view za pojedynczy mecz oraz w abonamencie miesięcznym lub rocznym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani użytkownicy, także w Polsce i krajach bałkańskich, mogą oglądać w serwisie bezpłatne skróty meczowe. Użytkownicy aplikacji Ekstraklasa.TV mogą też oglądać najważniejsze akcje meczowe jeszcze w trakcie spotkań w formie tzw. near live clips. Obecnie z serwisu korzysta kilkaset tysięcy osób na całym świecie.- komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA. -- dodaje Marcin Animucki.Procesem badania rynku i konkursem ofert wokół Ekstraklasa.TV zawiaduje produkcyjne ramię Ekstraklasy - spółka Ekstraklasa Live Park. Spółka ta, należąca w 100% do Ekstraklasa SA, odpowiada za produkcję wszystkich meczów ligowych oraz ich dystrybucję do BT Tower i podmiotów zagranicznych. Wyłonienie partnera do współpracy przy ligowym serwisie OTT Ekstraklasa.TV ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 r.