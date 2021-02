HBO zagląda za kulisy świata influencerów. Premiera dokumentu "Podróbki sławy" w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

Nick Bilton, który sam jest dziennikarzem naukowym, w filmie HBO "Podróbki sławy" (Fake Famous), stara się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: Czym jest sława i bycie osobą wpływową w erze mediów cyfrowych? Obecnie setki milionów użytkowników serwisów społecznościowych mają tak duże zasięgi, że są uważani za nowych celebrytów naszych czasów. Ale czy oni naprawdę są sławni?Bilton i jego współpracownicy chcą odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzając eksperyment, który zaczyna się od ogłoszenia o castingu w Los Angeles. Ich celem jest wyłonienie trzech osób ze stosunkowo niewielką liczbą obserwatorów w mediach społecznościowych, aby następnie zrobić z nich słynnych influencerów. Po wykupieniu fałszywych obserwujących i armii botów, które publikują komentarze pod postami w mediach społecznościowych, nowi "influencerzy" poznają zarówno blaski, jak i cienie tego porywającego stylu życia.Wybrana przez reżysera trójka młodych ludzi - aspirująca aktorka Dominique, projektant mody Chris oraz asystent agenta nieruchomości Wylie - ma bardzo różne doświadczenia, kiedy liczba ich fejkowych fanów rośnie dzień po dniu o kolejne tysiące. Każda z prezentowanych w filmie historii przedstawia widzom kulisy wyidealizowanego świata internetowych influencerów oraz realia życia, które jest w dużej mierze fantazją.Na efekty eksperymentu nie trzeba było długo czekać. Wraz ze wzrostem liczby obsewrujących oraz kilku ustawionych sesjach fotograficznych, do całej trójki zaczynają zgłaszać się różne marki, które chcą z ich pomocą reklamować swoje usługi i produkty. Ze wschodzącymi gwiazdami mediów społecznościowych kontaktują się coraz nowsze firmy, które proponują im za darmo swoje produkty, a najlepsi z nich otrzymują krocie reklamę na swoich profilach. Pomimo że sytuacja jest całkowicie zaaranżowana przez twórców filmu, a posty przedstawiają nieprawdziwy styl życia, bohaterowie otrzymują jak najbardziej realne, lukratywne propozycje finansowe.Chcąc poznać prawdziwe kulisy sławy influencerów, twórcy filmu przeprowadzają dogłębną analizę. Pokazują naszą obsesję na punkcie liczby otrzymywanych lajków, zdobytych followersów i udostępnień. Podkreślają też, że nie zdajemy sobie sprawy, iż większa część tego wirtualnego świata została zręcznie sfabrykowana.W filmie dokumentalnym HBO "Podróbki sławy" zaproszeni przez Nicka Biltona goście analizują współczesne media społecznościowe. Zobaczymy wśród nich Taylora Lorenza - dziennikarza New York Timesa, który pisze o nowych technologiach, instagramerkę Liz Eswein - autorkę profilu @newyorkcity, Sarah Frier - specjalizującą się w nowych technologiach reporterkę Bloomberg, Justine Bateman - autorkę książki "Fame: The Hijacking of Reality" oraz wiele innych osób.Reżyserem, producentem i autorem scenariusza filmu jest Nick Bilton. Obowiązki producentek pełniły Anabelle Dunne i Mary Recine, a producenta wykonawczego Gradon Carter. Producentkami wykonawczymi ze strony HBO są Nancy Abraham i Lisa Heller. Sara Rodriquez jest starszym producentem.Premiera filmu dokumentalnego HBO "Podróbki sławy" (Fake Famous) odbędzie się 3 lutego 2021 roku na platformie HBO GO.