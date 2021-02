Player: Pakiet Start VOD za 50 zł na rok. Nowe reality-show "Wild Life"

Łukasz Szewczyk

• W ofercie Player.pl dostępny jest już nowy reality-show "Wild Life"

• Dodatkowo Player wprowadził nowe promocje na pakiet Start VOD

Promocja Player.pl

W nowym programie "Wild Life" nie ma zasad. Uczestnicy poddawani są nieustannym próbom, nie wiedząc do końca, jaki jest ich cel. Podobnie jak na bezkresnych afrykańskich stepach, z daleka obserwuje ich uważnie najważniejsza postać - "Król Lew". To on dogląda swojego stada i ustala - przyznając bezcenne punkty - kto jest godny w nim pozostać, a kto nie.Dziesięciu nieznajomych - pięciu mężczyzn i pięć kobiet - spędzą dwa tygodnie na jednej z wysp Oceanu Atlantyckiego. Luksusowy hotel, piękne plaże, drinki z palemką. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na drogie wakacje, ale pod osłoną urlopu marzeń kryje się zacięta walka o wygraną. Gra uczuć pełna niespodzianek. Na śmiałków czeka długa lista zadań - często szokujących - do wykonania oraz całkowity brak reguł. Uczestnicy nie wiedzą, co czeka ich za rogiem, ani czy przejście próby będzie równać się z dalszym pozostaniem w programie. Tutaj jedno jest pewne: wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i pod nadzorem obserwującego wydarzenia z oddali "Króla Lwa", który surowym okiem oceni swoich poddanych.Nowe reality-show jest już dostępne w ofercie Player.pl, a udział w nim biorą: 24-letnia Patrycja, 18-letnia Sonia, 22-letni Eryk, 24-letni Dominik, 29-letni Rafał, 26-letnia Emilia, 24-letnia Roksana, 26-lwtni Karol, 20-letnia Klaudia, 22-letni Adrian.Premierowe odcinki publikowane są w czwartkowe wieczory w Player.pl (od 11 lutego).Dodatkowo platforma Player.pl wprowadziła do oferty nowe promocje. Najkorzystniej wygląda oferta. Ten pakiet gwarantuje m.in. dostęp do programów i seriali wcześniej niż w TV oraz bez reklam, dostęp do ekskluzywnych produkcji produkcji Player Original, dostęp do biblioteki Discovery+, całe sezony popularnych seriali i programów czy też dostęp do biblioteki VOD kanałów tematycznych Grupy TVN (m.in. TVN Style, TVN Turbo, TTV, Discovery i innych). Osoby z wykupionym pakietem otrzymują także dostęp do oferty filmowej, w tym do najnowszej części "Listy do M. 4"W ramach ofert promocyjnych dostępne są także inne opcje z 50 rabatem. Między innymi dostęp do Start VOD w cenie 7,50 zł za pierwsze 30 dni czy też dostęp do Start VOD + TV w cenie 15 zł za pierwsze 30 dni.