"Co zabiło Maradonę?". Premiera dokumentu o legendzie piłki nożnej w Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Diego Maradona, uważany za jednego z najlepszych graczy w historii futbolu, odszedł nagle pod koniec 2020 r. Wielki sportowiec miał jednak swoją ciemną stronę - prowadził trudną walkę z uzależnieniami.

• Dokument "Co zabiło Maradonę" ujawni co tak naprawdę zniszczyło jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Diego Maradona - wybrany zawodnikiem XX wieku w sondzie organizowanej przez FIFA - był bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii. Nikt nie przypuszczał, że z niemożliwego do okiełznania urwisa ze slumsów Buenos Aires, wyrośnie legenda. Swoją przygodę z futbolem zaczął grając na podwórku z przyjaciółmi. Później trafił do młodzieżowej drużyny piłkarskiej i rozpoczął oszałamiającą karierę. W swoim rodzinnym kraju, był uwielbiany, otaczał go niemalże religijny kult. Gdy niespodziewanie zmarł w wieku zaledwie 60 lat, prezydent Argentyny ogłosił trzydniową żałobę narodową. Przyczyną śmierci był obrzęk płuc, spowodowany niewydolnością serca... ale co tak naprawdę zabiło Maradonę?Diego dorastał w bardzo skromnych warunkach, to odcisnęło piętno na jego zdrowiu i ciele. Dlatego przez cały okres grania w drużynie juniorów, otrzymywał różnego rodzaju suplementy, które miały go wzmocnić i odbudować wątłą sylwetkę. Wydaje się, że właśnie to stało się przyczyną jego problemów z uzależnieniem od narkotyków i farmaceutyków. Dodatkowo, po zwycięstwie na Mundialu w 1986 w Meksyku i światowym rekordzie transferowym, który ustalił, dołączając do włoskiego klubu Napoli za 6,9 miliona funtów, presja sławy i utrzymania wysokiej formy stała się nie do wytrzymania. Doprowadziła do uzależnienia od alkoholu i kokainy, a także leków na receptę.Twórcy "Co zabiło Maradonę" rozmawiają z jego agentem Jonem Smithem, dawnym trenerem Fernando Signorini oraz byłym kapitanem klubu Napoli - Giuseppe Bruscolotti. Okazuje się, że to co miało jedynie pomóc utalentowanemu Maradonie w zachowaniu formy, najprawdopodobniej stało się przyczyną jego śmierci.Premiera "Co zabiło Maradonę" już 15 lutego, o godz. 22:00. Dokument zadebiutuje na Playerze i będzie dostępny dla użytkowników w kolekcji discovery+. Równocześnie pokaże go też kanał Discovery Channel.